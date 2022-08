Un homme du Kerala attrape son jeune frère qui est tombé d’une terrasse, tous deux indemnes

Un jeune homme du district de Malappuram au Kerala a eu une évasion miraculeuse lorsqu’il est tombé, la tête la première, de la terrasse de sa maison alors que son frère aîné l’a rattrapé avant que le premier ne touche le sol. Aucun des frères et sœurs n’a été blessé dans l’incident. Des images de vidéosurveillance de l’incident qui sont devenues virales et diffusées sur plusieurs chaînes de télévision montrent le frère aîné pulvérisant de l’eau sur la terrasse via un tuyau tandis que le plus jeune – non visible dans la vidéo au départ – est en train de la nettoyer. Puis on voit le frère aîné jeter soudainement éloignez le tuyau et brouillez-vous en regardant vers le haut comme si vous vous prépariez à attraper quelque chose ou quelqu’un comme dans ce cas.

Voici la vidéo :

Immédiatement, des visuels montrent le jeune frère descendant la tête la première, l’aîné l’attrapant et tous deux tombant sur la surface carrelée à l’avant de leur maison.

Alors que le plus jeune s’est relevé rapidement et a essayé d’aider son frère à se relever, ce dernier, qui a subi tout le poids de la chute et du poids de son frère, a mis du temps à se relever et à se promener.

Les deux frères sont apparus indemnes lors de l’incident qui s’est produit dimanche matin. PTI HMP HDA HDA

