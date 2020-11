Un homme du Kentucky qui retransmet en direct des flics alors qu’ils procèdent à une arrestation est frappé par un officier et condamné pour “ menace ”

Un homme qui filmait une arrestation sur Facebook Live a été confronté à des policiers et aurait été frappé à coups de poing avant d’être lui-même arrêté à Jeffersontown, Kentucky.

Joe Bennett affirme avoir été frappé “ avec un solide crochet gauche ” par l’officier après avoir commencé à enregistrer un livestream mardi lorsqu’il a vu cinq voitures de police grouillant autour d’un suspect, ce qu’il a jugé excessif.

Pour la majeure partie de la vidéo, Bennett raconte tout en se tenant à une distance à côté d’un McDonald’s, à environ 15 mètres de l’action de la police selon le New York Post.

À différents moments de la vidéo, il fait même allusion à son propre désir d’éviter d’être pris dans l’incident, affirmant qu’il ne “ cherchait pas un problème ” et “ essayait de rester à l’écart pour ne pas m’impliquer ”.

«C’est peut-être la vidéo en direct la plus ennuyeuse de tous les temps», a déclaré Bennett à un moment donné.

Cependant, environ trois minutes après le début du flux, au moins un officier prend conscience du fait qu’ils sont enregistrés, deux agents approchant rapidement de Bennett.

Bennett a choisi d’enregistrer l’arrestation en direct sur Facebook car il considérait qu’il était de son devoir de responsabiliser toutes les personnes impliquées.

Lorsque les policiers ont remarqué que Bennett filmait, la situation a changé rapidement

Les policiers ont demandé à Bennett son identité avant que l’un d’eux ne commence à frapper Bennett avant la fin de la diffusion en direct.

«Vous filmez une enquête sur une scène de crime… et vous êtes impliqué», dit un officier à Bennett en lui demandant de produire une pièce d’identité.

Lorsque Bennett défend ses actions, il y a une bagarre claire au téléphone, la vidéo continuant à montrer une confrontation physique pendant plusieurs secondes avant la fin du livestream.

La police affirme qu’un policier a été forcé de frapper Bennett avec une “ grève à vide ” lors de l’arrestation.

Bennett, quant à lui, affirme qu’il a été frappé avec un “ crochet gauche solide ” et qu’il avait besoin d’un traitement médical immédiatement après l’incident.

La police a finalement délivré une citation au filmographe pour avoir menacé et avoir résisté à l’arrestation.

Selon Spectrum News 1, l’un des suspects de la police criminelle répondait initialement – un stratagème de fraude par chèque se déroulant dans une Citizens Union Bank de l’autre côté de la rue – a impliqué Bennett en le désignant lors de l’arrestation.

Joe Bennett, de Jeffersontown, Kentucky, a été victime d’une agression présumée par un policier après avoir été interpellé pour avoir filmé une arrestation séparée la semaine dernière.

Les policiers, photographiés sur la page Facebook du département de police de Jeffersontown, ont confronté Bennett lorsqu’il a filmé l’arrestation.

Bennett a depuis été exclu comme suspect de ce crime.

Le lieutenant-colonel Steve Schmidt du département de police de Jeffersontown a déclaré à Spectrum que la police aimerait parler à Bennett de ce qui s’est passé.

Bennett, cependant, souhaite trouver un avocat avant de s’engager dans cette discussion.

‘[Doing] bon travail de police, ils auraient dû m’approcher doucement », a déclaré Bennett à Spectrum. «Je n’allais nulle part, je n’étais pas dans mon véhicule, je n’allais pas fuir.

«Ils n’auraient certainement pas dû me frapper en premier et poser des questions plus tard.