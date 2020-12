Boire de la bière, fumer un cigare et couper la neige tout en enfilant un peignoir – un homme qui fait tout cela à la fois dans l’État américain du Kentucky est le «héros» pour certains.

Timothy Browning, un homme du Kentucky, est devenu la sensation du jour au lendemain lorsqu’il a partagé la vidéo de lui utilisant un lance-flammes pour faire fondre la glace tout en se promenant avec désinvolture dans son peignoir dans la ville d’Ashland.

Il a partagé deux vidéos et les a légendées: «Browning snow services. Que Dieu bénisse Merica! » Dans la vidéo, on peut voir Timothy boire de la bière tout en ayant un cigare dans la bouche. Il jette la canette vide sur le sol et commence à souffler des flammes sur la neige dans son allée à l’aide d’un lance-flammes. La neige peut être vue fondre rapidement une fois qu’elle est soumise à la flamme.

La durée combinée des deux vidéos était d’environ 50 secondes. Beaucoup dans la section des commentaires ont déclaré que Timothy était habillé en « cousin Eddie » du film comique de 1989, National Lampoon’s Christmas Vacation. Fait intéressant, par temps glacial, Timothy était habillé exactement comme le personnage et ne portait pas de pantalon avec le peignoir blanc.

En regardant les vidéos, une commentatrice nommée Kimberly Reed a déclaré: «Je suis fière de m’appeler Ashlander, grâce à ce beau moment.» Alors que Benjamin Wonser a demandé où pouvait-il obtenir le lance-flammes, un autre a dit: «Regarder de l’Alberta Canada. Comment puis-je en obtenir un? »

Sur Twitter également, plusieurs utilisateurs ont apprécié la façon dont Timothy a fait fondre la neige.

Un Twitterati a appelé Timothy son «héros» pour ce qu’il a fait.

Le gars du Kentucky qui utilise un lance-flammes pour nettoyer la neige de l’allée dans son peignoir de bain tout en buvant de la bière est mon héros 🙌— Barn Girl (@barngrl) 28 décembre 2020

Un autre utilisateur a tagué Randy Quaid dans un tweet et lui a dit que Timothy avait copié son style du personnage Cousin Eddie.

La ville où vit Timothy connaît des chutes de neige occasionnelles en hiver. Le basketteur américain à la retraite Rex Chapman a partagé une autre vidéo de Timothy qui a apparemment été tournée par l’un de ses voisins sous un angle différent.

Partageant la vidéo de Timothy, Rex a écrit: «Mon homme n’est pas pour le pelletage…»

La vidéo est devenue très populaire après que Rex l’ait partagée, recevant plus de 200 000 likes. Il a été vu plus de 6,5 millions de fois sur Twitter. Une femme commentant la vidéo a déclaré: «Loooooool. Écoutez, les personnes les plus paresseuses sont les personnes les plus intelligentes.

Loooooool. Écoutez, les personnes les plus paresseuses sont les personnes les plus intelligentes. – Yasmine (‘Yass-Meen’) 🌸 (@YANMWasHere) 26 décembre 2020

Les lance-flammes sont populaires aux États-Unis. Cependant, ils sont limités dans le Maryland et en Californie mais légaux dans 48 États. Elon Musk ‘Boring Company a vendu 20 000 lance-flammes et a gagné 10 millions de dollars lorsque le produit a été introduit en 2018. La vente massive s’est produite malgré les avertissements du ministère de l’Intérieur et d’autres politiciens du pays, ont rapporté Le gardien.