Un homme du Karnataka avale 187 pièces ; Une affaire bizarre laisse les médecins stupéfaits

La pensée erratique et les actions impulsives chez les personnes souffrant de troubles mentaux entraînent souvent des conséquences mortelles. Si une personne ne comprend pas ce qui se passe, cela peut créer des sentiments de colère, d’anxiété, de chagrin et d’impuissance en elle. De tels problèmes peuvent les rendre suicidaires. Selon l’Institut national de la santé mentale, les problèmes psychologiques sont la principale cause de 90 % des cas de suicide. L’impact potentiellement mortel des troubles mentaux est clairement visible dans l’histoire de cet homme, qui a avalé des centaines de pièces de monnaie, le rapprochant de son lit de mort.

Dyamappa Harijan, 58 ans, habitant de la ville de Lingsugur dans le Karnataka, souffre depuis longtemps d’un problème de santé mentale. Dans une période de deux à trois mois, le trouble de Dyamappa lui a fait consommer environ 187 pièces, qui pesaient environ 1,5 kg. Après avoir éprouvé des symptômes d’inconfort à l’estomac et de vomissements, il a été admis à l’hôpital et au centre de recherche Hanagal Shree Kumareshwar pour y être soigné.

Les médecins, après avoir effectué une endoscopie, ont été stupéfaits lorsqu’ils ont découvert une pile de pièces coincées dans l’estomac de Dyamappa. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale de deux heures sur l’homme avant de réussir à retirer toutes les pièces de monnaie de son abdomen.

«Il souffrait d’un trouble psychiatrique et avalait des pièces de monnaie depuis 2-3 mois. Il est venu à l’hôpital en se plaignant de vomissements et d’inconfort abdominal », a expliqué le Dr Eshwar Kalaburgi, l’un des chirurgiens. Parmi les pièces récupérées, les médecins ont trouvé 56 pièces de cinq roupies, 51 pièces de deux roupies et 80 pièces d’une roupie.

Les membres de la famille de Dyamappa affirment que bien qu’il soit mentalement instable, il était en grande partie sous contrôle. Ils ne savaient pas quand l’homme de 58 ans a commencé à collecter des pièces et à les avaler. Après le succès de l’opération, le Dr Eshwar Kalaburgi a exprimé son soulagement de pouvoir sauver le patient.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici