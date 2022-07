Un homme du Kansas arrêté après 2 fusillades mortelles, poursuite policière

LAWRENCE, Kan. (AP) – Un homme de 51 ans du Kansas a été arrêté dimanche matin en lien avec deux fusillades mortelles pendant la nuit à Lawrence après avoir fui la police et tiré sur des policiers pendant la poursuite.

La porte-parole de la police de Lawrence, Laura McCabe, a déclaré dans un communiqué de presse que les deux fusillades avaient été signalées tôt dimanche matin à quelques pâtés de maisons l’une de l’autre dans la ville qui abrite l’Université du Kansas.

La première fusillade a été signalée vers 1 h du matin dimanche et les policiers ont trouvé un homme de 53 ans grièvement blessé. Il est décédé plus tard dans un hôpital de Kansas City. La deuxième fusillade a été signalée à quelques pâtés de maisons peu de temps après, et les policiers ont trouvé un homme de 43 ans mort.

Au cours des heures qui ont suivi, les enquêteurs ont identifié un suspect, mais lorsque les policiers l’ont trouvé vers 6 heures du matin, il a refusé de s’arrêter et a plutôt fui la police.

Le suspect a mené la police dans une poursuite à travers Lawrence avant de monter sur la Kansas Highway 10 et de se diriger vers Kansas City. McCabe a déclaré que le suspect avait tiré plusieurs fois sur des agents alors qu’il conduisait sur l’autoroute avant de heurter des bâtons d’arrêt qu’un officier d’Eudora avait éteints et arrêtés.

Après la fin de la poursuite, la police a arrêté Rodney Ericson Marshall de Lawrence, soupçonné de deux chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre.

McCabe a déclaré que les enquêteurs pensaient que Marshall avait agi seul, mais elle n’a pas dit ce qui avait conduit à la fusillade.

Les noms des victimes n’ont pas été immédiatement publiés dimanche.

The Associated Press