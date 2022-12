Un homme du Kansas accusé du meurtre d’une étudiante en soins infirmiers en 1980

GREAT BEND, Kan. (AP) – Un homme du Kansas a été inculpé dans la mort par balle d’un voisin de 23 ans en 1980 après que les enquêteurs qui ont réexaminé sa mort ont trouvé de nouvelles preuves, ont annoncé les autorités.

Des agents du Kansas Bureau of Investigation ont arrêté jeudi Steven Hanks, 68 ans, de Burden, accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Mary Robin Walter, qui était une épouse, une mère et une étudiante en école d’infirmières lorsqu’elle a été tuée, a déclaré le shérif du comté de Barton, Brian Bellendir, lors d’une conférence de presse vendredi. Il est emprisonné sous caution de 500 000 $ et n’a pas d’avocat, selon les archives judiciaires.

Bellendir a déclaré le sergent-détective. Adam Hales a décidé en avril de rouvrir l’enquête sur le meurtre du 24 janvier 1980, qui s’est produit dans un parc à roulottes près de l’aéroport de Great Bend, une ville d’environ 15 000 habitants dans le centre du Kansas.

“Après avoir jeté un nouveau regard sur l’affaire, il est devenu évident que certaines informations avaient été initialement ignorées et que d’autres avaient été ajoutées ultérieurement”, a déclaré le shérif. “Ceci était inconnu des enquêteurs d’origine.”

Bellendir a ordonné à deux agents supplémentaires de se joindre à l’enquête. En octobre, de nouvelles preuves ont été découvertes, bien que les autorités aient refusé de les divulguer.

Bellendir a déclaré que Hanks avait fait l’objet d’une enquête en tant que suspect immédiatement après la fusillade, “mais l’affaire est devenue froide”. Il n’a pas révélé de mobile possible pour le meurtre.

Hanks a passé du temps en prison pour un autre crime. Il a été arrêté en 1981 et inculpé de viol, coups et blessures, vol qualifié et cambriolage. Il a été condamné en 1983 et libéré en 1993, selon les dossiers en ligne du département des services correctionnels du Kansas.

The Associated Press