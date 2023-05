Un homme du Gujarat qui se serait fait passer pour un responsable du cabinet du premier ministre inculpé après des raids

La Direction de l’application de la loi a déclaré samedi qu’elle avait mené des perquisitions dans une douzaine d’endroits du Gujarat contre l’escroc présumé Kiran Patel, accusé d’avoir trompé les gens en se faisant passer pour un responsable du PMO tout en emmenant l’administration du Jammu-et-Cachemire en balade.

Les perquisitions, effectuées le 19 mai, ont abouti à la saisie de documents liés à des biens immobiliers en plus de la récupération de matériel « hautement incriminant », a indiqué l’agence dans un communiqué.

« Une enquête plus approfondie concernant ses activités à JK et dans d’autres lieux est en cours », a-t-il ajouté.

Un total de 12 sites à Ahmedabad, Gandhinagar, Morbi et Mehsana au Gujarat dans le cadre de l’enquête relative à Kiranbhai Jagdishbhai Patel et ses associés Jay Savjibhai Sitapara, Hardik Kishorebhai Chandrana, Vitthalbhai Motibhai Patel, Amit Pandya et Piyush Kantibhai Vasita ont été fouillés.

L’ED a allégué que Patel, avec une intention criminelle, avait utilisé un degré élevé de faux moyens, s’est fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement au service du PMO en tant que «Dr Kiran Patel, directeur supplémentaire, PMO (Stratégies et campagnes)».

En recourant à la tricherie, à la falsification et à l’usurpation d’identité, Patel a dupé des personnes crédules et a également incité intentionnellement des personnes à faire et à omettre de faire des activités, dans le cadre d’un plan bien conçu pour obtenir des avantages monétaires et matériels, a-t-il déclaré.

L’affaire de blanchiment d’argent découle d’un FIR de la police du Jammu-et-Cachemire.

« Kira bhai Patel est un escroc et un imposteur habituel, car d’autres FIR ont également été enregistrés contre lui et les membres de sa famille au Gujarat pour avoir fraudé des personnes crédules en se faisant passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement et en montrant ses relations politiques », a-t-il déclaré. .

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)