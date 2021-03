Avec sa capacité massive de places assises, le stade Narendra Modi est désormais le plus grand stade de cricket du monde et le deuxième plus grand terrain de sport au monde. Avec sa reconstruction et sa rénovation en profondeur, le lieu accueille actuellement plus que le Melbourne Cricket Ground, en Australie, et l’emblématique Eden Gardens, qui a la troisième plus grande capacité de spectateurs de 66 349 spectateurs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy