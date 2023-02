Un homme du Gujarat arrêté pour avoir voyagé dans trois pays avec un faux passeport

Un homme d’âge moyen du Gujarat a été arrêté à Mumbai pour avoir soi-disant voyagé à travers trois pays en utilisant un faux passeport. Identifié comme Mujib Hussain Kazi, l’homme de 32 ans a été arrêté par les agents de l’immigration après avoir atterri à l’aéroport international de Chhatrapati Shivaji Maharaj vers 13h45 mercredi. Après avoir présenté son passeport portugais aux fonctionnaires de l’aéroport, on a appris qu’il y avait une circulaire de surveillance émise contre lui par le gouvernement portugais.

Kazi, un habitant du district de Kheda au Gujarat, vit au Royaume-Uni depuis 2010. Alors qu’il s’y est rendu avec un visa étudiant, il a continué à vivre illégalement au Royaume-Uni même après l’expiration de son visa. “En 2018, il a réussi à se rendre au Portugal, où il a obtenu le passeport par l’intermédiaire d’un agent. Grâce à ce passeport, il a obtenu un visa d’entrée indien et a visité le pays au moins trois fois et s’est également rendu en France. Il est venu à Mumbai mercredi sur un vol qui partait de Paris et passait par Doha », a déclaré un officier du poste de police de Sahar, cité par Hindustan Times.

Une enquête plus approfondie sur ses dossiers de voyage a révélé que Kazi avait effectué un voyage en Inde en 2019, 2020 et 2022 et était retourné à Londres en utilisant le faux passeport. Même la circulaire qui lui a été imposée par les autorités portugaises a déclaré que Kazi était un imitateur qui a utilisé une fausse identité du sultan Fakir Mohammed et a obtenu le passeport en utilisant des tactiques frauduleuses en 2018.

Ainsi, l’homme gujarati a été condamné pour tricherie, contrefaçon et utilisation illégale d’un document important dans les sections critiques de l’IPC. Il a également été détenu en vertu de la loi sur les passeports de 1937 pour avoir fourni de fausses informations afin d’obtenir un passeport.

«Nous enverrons des demandes officielles par voie diplomatique aux autorités concernées au Portugal, au Royaume-Uni ainsi qu’en France pour en savoir plus sur la façon dont il a réussi à voler sous le radar pendant cinq ans. Le processus sera lancé en vertu des dispositions des traités d’accord juridique mutuel et sera exécuté par l’intermédiaire du Bureau central d’enquête. Nous sommes en contact avec les autorités portugaises”, a mentionné l’officier.

