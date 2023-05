Un homme du Dakota du Nord plaide coupable d’un délit de fuite mortel dans une affaire qui a attiré l’attention politique

WAHPETON, ND (AP) – Un homme du Dakota du Nord qui a initialement affirmé avoir renversé et tué un jeune de 18 ans après une dispute politique a plaidé coupable jeudi d’homicide involontaire, ont déclaré les procureurs.

Shannon Brandt, de Glenfield, Dakota du Nord, a été initialement accusée de meurtre lors de la mort en septembre 2022 de Cayler Ellingson lors d’une danse de rue à McHenry, à environ 150 miles (240 kilomètres) au nord-est de Bismarck.

L’affaire a attiré l’attention sur les réseaux sociaux parce que Brandt a d’abord déclaré qu’il avait renversé Ellingson, qu’il a qualifié d’extrémiste républicain, après une dispute sur la politique.

Les enquêteurs ont déclaré que le désaccord n’était pas politique et qu’il n’y avait aucune preuve montrant qu’Ellingson était membre d’un groupe extrémiste républicain.

La procureure de l’État du comté de Foster, Kara Brinster, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que Brandt avait bu et s’était disputé avec Ellingson avant de conduire de manière erratique et de renverser la victime avec sa voiture et de courir sur ses jambes et son torse.

Un affidavit de cause probable a déclaré que Brandt avait quitté les lieux et était visiblement en état d’ébriété lorsque les autorités l’ont trouvé chez lui à Glenfield.

En échange de son plaidoyer de culpabilité, les procureurs ont rejeté l’accusation d’avoir quitté les lieux d’un accident. Brandt reste libre sous caution en attendant sa condamnation. Il risque jusqu’à 10 ans de prison.

The Associated Press