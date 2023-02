Un homme du comté de La Salle décède des complications du COVID-19, le comté reste à faible risque – Shaw Local

Un homme du comté de La Salle dans la soixantaine est décédé la semaine dernière des suites de complications liées au COVID-19, selon le département de la santé du comté de La Salle.

La mort de l’homme est le premier décès lié au COVID dans tout le comté ce mois-ci et le 509e dans le comté de La Salle depuis le début de la pandémie.

Le risque de COVID-19 pour le comté reste faible, selon les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les niveaux communautaires sont basés sur les facteurs suivants au cours des sept derniers jours (depuis le 2 février) : Il y a eu 63,5 cas pour 100 000 habitants ; 3,3 nouvelles admissions à l’hôpital pour 100 000 résidents de COVID-19 confirmé ; et 3,6 % des lits d’hospitalisation avec personnel utilisés par des patients atteints de COVID-19 confirmé.

De plus, le département de la santé a déclaré qu’il y avait 68 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans tout le comté du 27 janvier au 2 février et 158 ​​résidents avec des cas de COVID-19 précédemment confirmés ont été retirés de la quarantaine.

Le département de la santé du comté de La Salle planifie tous les tests COVID-19 en ligne. Accéder au lien sur https://hipaa.jotform.com/220026540796151

Le département de la santé exhorte également toute personne de 6 mois et plus à se faire vacciner et toutes les personnes éligibles à recevoir un rappel bivalent. Le département de la santé du comté de La Salle a le vaccin COVID-19 disponible au département de la santé sur rendez-vous uniquement, mardi, mercredi et jeudi. Les résidents qui doivent encore être vaccinés ou qui ont besoin d’une dose de rappel bivalente doivent visiter www.lasallecounty.org, cliquez sur la page de ressources COVID-19, puis sur l’icône d’informations sur les vaccins pour planifier un rendez-vous. Pour rechercher les emplacements de vaccins disponibles, visitez https://www.vaccines.gov/