Un homme du comté de DuPage reçoit une peine de 15 ans après avoir plaidé coupable à une accusation d’armes criminelles – Shaw Local

Un homme du comté de DuPage a plaidé coupable mardi à une accusation d’armes qui résultait d’une enquête en cours concernant des ventes illégales d’armes à feu et de drogue dans la région de Chicago, ont annoncé les autorités.

Huriel Hernandez, 25 ans, de Bensenville, a plaidé coupable devant la Cour de circuit du comté de DuPage pour vente ou livraison illégale d’armes à feu, un crime de classe 1. Hernandez a été condamné à 15 ans de prison, selon un communiqué de presse du bureau du procureur général de l’Illinois.

« La vente illégale d’armes à feu et de drogue alimente l’activité des gangs et rend nos quartiers moins sûrs », a déclaré le procureur général Kwame Raoul dans un communiqué de presse. « Ce plaidoyer de culpabilité est le résultat d’un effort de collaboration entre mon bureau, les entités fédérales et les forces de l’ordre locales pour lutter contre le trafic d’armes à feu et la violence dans nos communautés. »

Raoul a inculpé Hernandez et sept autres accusés dans le cadre d’une enquête conjointe entre son bureau, le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs Chicago Field Division (ATF) et plusieurs organismes locaux d’application de la loi.

Une enquête de l’ATF a découvert des membres connus de gangs de banlieue et leurs associés impliqués dans la vente illégale de drogue et d’armes à feu, selon Raoul. L’ATF a travaillé avec le bureau de Raoul et des partenaires locaux chargés de l’application de la loi pour identifier et arrêter les individus impliqués. Les autres affaires sont pendantes.

« L’ATF continuera de se tenir aux côtés de nos partenaires locaux et étatiques chargés de l’application des lois pour tenir responsables ceux qui menacent la sécurité de nos communautés », a déclaré l’agent spécial de l’ATF en charge, Christopher Amon, de la division de terrain de Chicago, dans le communiqué. « Je félicite le bureau du procureur général de l’Illinois pour son engagement à poursuivre ces affaires importantes. »

Le chef adjoint du bureau Andrew Whitfield et les procureurs généraux adjoints Steven Knight et Neal Thompson ont poursuivi les affaires pour le bureau du grand jury de Raoul à l’échelle de l’État.

Le Statewide Grand Jury Bureau de Raoul est autorisé par la loi de l’Illinois à poursuivre les affaires impliquant plusieurs comtés impliquant des drogues, des armes à feu ou des appareils électroniques. Travaillant régulièrement avec ses homologues étatiques et fédéraux, le bureau se concentre sur des activités criminelles organisées complexes, souvent à grande échelle.