Un homme du comté de Cook accusé d’avoir volé 8 500 $ de marchandises dans un magasin de tabac de Villa Park – Shaw Local

La caution a été fixée à 25 00 $ pour un homme du comté de Cook accusé d’avoir mené la police dans une poursuite à grande vitesse après avoir prétendument volé environ 8 553 $ de marchandises dans un magasin de tabac de Villa Park, ont indiqué les autorités.

Michael Soria, 34 ans, du bloc 13200 d’Olde Western Avenue, à Blue Island, est accusé d’un chef d’accusation chacun de cambriolage, de possession d’outils de cambriolage et de fuite et d’évasion aggravées, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

L’État avait demandé une caution de 150 000 $ avec 10 % à appliquer.

Le 29 août vers 4 h 30, la police de Villa Park a répondu à un appel concernant un cambriolage chez Roosevelt Tobacco, 133 W. Roosevelt Road. À leur arrivée, la police a constaté que la vitre avant de l’entreprise avait été brisée, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

La police aurait observé un individu, identifié plus tard comme Soria, quittant le magasin avec un sac rempli de marchandises. Lorsque les policiers ont braqué les projecteurs sur Soria, il aurait laissé tomber le sac de marchandises, aurait couru vers une mini-fourgonnette et aurait pris la fuite. Alors que les agents poursuivaient Soria, il les aurait menés dans une poursuite à grande vitesse atteignant une vitesse d’environ 80 mph sur Roosevelt Road en direction est. Lorsque la police a déployé avec succès des bandes à pointes à Roosevelt et sur l’Interstate 290, Soria a fui les lieux à pied en traversant la I-290, indique le communiqué.

La police a localisé Soria vers 10 h 42 ce matin-là, alors qu’il marchait près de son domicile. Il a été placé en garde à vue à ce moment-là. Lors de la fouille de la camionnette qui aurait été conduite par Soria, les autorités ont trouvé 53 cartouches de cigarettes qui auraient été prises au bureau de tabac et des outils de cambriolage, dont des gants noirs, un marteau, un levier, une perceuse et une grande barre de coupe, selon le communiqué.

« Il est allégué que M. Soria a non seulement volé plus de 8 500 $ à une entreprise locale, mais qu’il a ensuite mené la police dans une poursuite à grande vitesse, mettant en danger des automobilistes innocents, dans le but d’éviter toute appréhension et toute responsabilité pour ses actes. » » a déclaré le procureur du comté de DuPage, Berlin, dans le communiqué. « Les forces de l’ordre du comté de DuPage sont cependant extrêmement bien formées et même si M. Soria aurait traversé la I-290 à pied pour éviter une arrestation immédiate, les agents l’ont arrêté six heures plus tard, sans mettre leur vie ni celle d’innocents en danger. les automobilistes en danger en se lançant dans une poursuite à pied sur une autoroute très fréquentée.

« Les actions présumées de l’accusé menaçaient de lui faire perdre son rêve de posséder une entreprise et de fournir des biens et des services à la communauté », a déclaré le chef de la police de Villa Park, Michael Rivas, dans le communiqué. « Le service de police de Villa Park est vigilant et fera tout son possible pour lutter contre les crimes violents ainsi que les crimes contre les biens. Nous allons parcourir de grandes distances, environ 27 miles dans ce cas, et travailler avec les forces de l’ordre environnantes pour traduire en justice tous ceux qui commettent des crimes.

La prochaine comparution de Soria devant le tribunal est prévue le 27 septembre pour sa mise en accusation.