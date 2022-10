Un homme du Colorado survit à la deuxième attaque d’ours de la ville cette année

DENVER (AP) – Un homme du Colorado a survécu à une attaque d’ours dans l’arrière-cour de sa maison lorsqu’il a tiré sur l’animal et l’a effrayé après qu’il l’ait jeté au sol, ont déclaré des responsables de la faune de l’État.

L’attaque s’est produite samedi soir dans la petite ville de New Castle, le responsable des parcs et de la faune du Colorado, Kirk Oldham, a déclaré dans un communiqué de presse.

L’homme est entré dans son jardin après avoir entendu un bruit et a rencontré l’ours, qui l’a jeté à terre, ont indiqué des responsables. Il a ensuite levé son bras pour protéger son visage tout en saisissant une arme à feu avec sa main libre et en tirant trois coups, ont-ils déclaré.

On ne sait pas si l’ours a été touché par les balles.

L’homme a déclaré à Parks and Wildlife qu’il avait vu l’ours dans sa cour les deux nuits précédentes.

De fortes pluies ont rendu difficile pour les agents des parcs et de la faune de trouver et de suivre une trace de sang et des traces d’ours alors qu’ils cherchaient l’animal, selon le communiqué de presse. Ils cherchaient encore lundi.

L’homme, dont le nom n’a pas été dévoilé, a été soigné dans un hôpital pour des blessures mineures à la main et au bras, et des ecchymoses sur la poitrine, indique le communiqué.

C’est la deuxième attaque d’ours dans la ville de l’ouest du Colorado au cours des trois derniers mois alors que les ours se préparent à l’hibernation, a déclaré Oldham.

En août, un ours a chargé une femme et l’a frappée, lui lacérant le bras et le dos. La femme a récupéré et une ourse et son ourson ont été euthanasiés, a rapporté le Denver Post.

“C’est un rappel malheureux que nous devons être vigilants et” être conscients “à tout moment”, a déclaré Oldham dans le communiqué de presse.

The Associated Press