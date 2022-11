Un homme du Colorado obtient un règlement de 7 millions de dollars dans une affaire de pistolet paralysant de la police

IDAHO SPRINGS, Colorado (AP) – La ville d’Idaho Springs au Colorado a déclaré mercredi qu’elle avait accepté de payer 7 millions de dollars à un homme de 75 ans qui a déclaré qu’un officier avait utilisé un pistolet paralysant sur lui sans avertissement et l’avait traîné hors de son appartement après une dispute avec un voisin, provoquant un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé avec des blessures permanentes.

Michael Clark a allégué dans le procès fédéral pour droits civils déposé l’année dernière qu’il avait souffert de nombreux problèmes de santé après que l’agent Nicholas Hanning ait utilisé un Taser sur lui dans sa maison à Idaho Springs, provoquant une perte de connaissance, une chute et un coup à la tête de Clark. Clark a également accusé Hanning d’avoir mis un genou sur son cou, le privant d’oxygène et augmentant son risque de mort.

Hanning, qui a été licencié après la rencontre de mai 2021, a plaidé coupable de délit d’agression au troisième degré et a renoncé à son droit de servir en tant qu’agent des forces de l’ordre dans le Colorado. Il a été condamné en janvier à deux ans de probation et de travaux d’intérêt général.

La déclaration d’Idaho Springs indique que la ville n’admet aucune responsabilité, mais règle l’affaire “pour des raisons économiques et pour mettre un terme à toutes les personnes impliquées”. Il a déclaré que la ville et le chef de la police Nate Buseck “reconnaissent le mauvais jugement qui a conduit à l’utilisation” du Taser contre Clark, ce que Buseck a précédemment décrit comme inacceptable.

L’avocate de Clark, Sarah Schielke, a déclaré dans un communiqué que son client avait subi un accident vasculaire cérébral, d’autres blessures et «la perte de presque toute indépendance à la suite de l’attaque et des mauvais traitements horribles de la police d’Idaho Springs. … Il est en fauteuil roulant et dépend désormais à jamais de sa famille et de ses médecins pour survivre.

Les images de la caméra corporelle publiées en juillet semblent montrer le genou de Hanning sur le cou de Clark alors que l’homme menotté gisait sur le sol après avoir été assommé et traîné hors de son appartement. Le genou de l’officier n’est pas toujours en vue, donc on ne sait pas combien de temps cela a duré. Dans environ 15 secondes, le genou de Hanning peut être revu mais sur le dos de Clark, juste en dessous du cou.

Selon les images et les documents judiciaires, Hanning et un partenaire ont frappé à la porte de l’appartement de Clark sans annoncer qu’ils étaient des policiers. Une femme de 30 ans qui venait d’emménager à côté avait accusé Clark de l’avoir frappée au visage, ce que Clark a nié plus tard. Le procès de Clark allègue que la femme était en état d’ébriété, a offert aux autorités divers récits de ce qui s’est passé et n’a pas été blessée.

Clark avait crié à travers le mur à ses nouveaux voisins de faire du bruit alors qu’il essayait de dormir, selon le procès. Il a répondu à la porte avec une épée à museau de poisson-scie à collectionner, pensant que ce pourraient être les voisins qui venaient l’affronter, mais n’a réalisé que c’était la police une fois qu’il a ouvert la porte, a-t-il déclaré.

La police a d’abord déclaré que Clark et un officier avaient eu une altercation avant que le Taser ne soit utilisé, mais a déclaré plus tard que Hanning avait initié l’altercation et que Clark avait posé l’arme en forme d’épée lorsqu’on lui avait demandé.

The Associated Press