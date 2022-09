Un homme du Colorado, Elijah McClain, est décédé d’une surdose de sédatif administré par des ambulanciers paramédicaux, selon une autopsie

Un nouveau rapport d’autopsie publié a conclu qu’Elijah McClain était décédé d’une surdose de la puissante kétamine sédative injectée par les ambulanciers.

Elijah McClain, un homme noir non armé tué en 2019 après une rencontre avec la police à Aurora, dans le Colorado, est décédé d’une surdose de la puissante kétamine sédative injectée par des ambulanciers paramédicaux, a conclu un nouveau rapport d’autopsie publié vendredi.

Le Dr Stephen Cina, un médecin légiste qui avait initialement conclu que la cause du décès de McClain était “indéterminée”, a écrit dans son nouveau rapport vendredi qu’il avait eu “des informations insuffisantes” lors de son autopsie de 2019.

Trois policiers et deux ambulanciers paramédicaux ont été inculpés au pénal pour la mort de McClain en 2021, à la suite de manifestations.

Cina a écrit dans le rapport de vendredi :

Je crois que M. McClain serait très probablement en vie sans l’administration de kétamine.

McClain, 23 ans, rentrait chez lui d’un dépanneur dans la banlieue d’Aurora à Denver le 24 août 2019, lorsqu’il a été confronté à la police répondant à un rapport selon lequel il agissait de manière suspecte, bien qu’il n’ait pas été soupçonné d’un crime.

Les officiers ont maîtrisé McClain avec une prise du cou carotidien et l’ont menotté, selon un acte d’accusation. Les ambulanciers sont alors arrivés et lui ont injecté une dose de kétamine trop élevée pour quelqu’un de son poids, selon l’autopsie. McClain a fait un arrêt cardiaque et est décédé quelques jours plus tard dans un hôpital.

Des mois après sa mort, un procureur local a refusé de poursuivre les premiers intervenants, citant l’autopsie initiale.

L’affaire McClain a attiré l’attention nationale après la mort en 2020 de George Floyd sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis, qui a déclenché des protestations mondiales contre le traitement des Noirs américains par les forces de l’ordre.

Suite au tollé, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a nommé le procureur général de l’État pour examiner la mort de McClain. En septembre 2021, un grand jury a inculpé les trois policiers d’Aurora et deux ambulanciers paramédicaux.

Tous les cinq sont accusés d’homicide involontaire coupable et d’homicide par négligence criminelle et devraient plaider en novembre.

En novembre dernier, la ville d’Aurora a accepté de verser 15 millions de dollars aux parents de McClain pour régler une poursuite fédérale en matière de droits civils. L’année dernière également, le procureur général du Colorado a déterminé que la police d’Aurora violait régulièrement la loi en se livrant à des pratiques policières racistes et en faisant un usage excessif de la force.