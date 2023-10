Un homme du Colorado arrêté parce qu’il est soupçonné d’avoir tué une mère ourse noire et ses deux oursons

HOWARD, Colorado (AP) — Un homme du Colorado a été arrêté samedi, soupçonné d’avoir tué une mère ourse noire et ses deux oursons dans les montagnes Rocheuses, à quelques heures au sud-ouest de Denver, ont confirmé les autorités lundi.

Colorado Parks and Wildlife, qui avait pris connaissance de l’abattage illégal grâce à des rapports anonymes et à des publications sur les réseaux sociaux, a retrouvé les corps des ours vendredi sur les terres de l’État, selon le communiqué de presse de l’agence.

Le lendemain, des agents de la faune ont fouillé une maison voisine avec un mandat et ont découvert des preuves que les ours y avaient été abattus le 25 septembre, indique le communiqué.

L’homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de destruction illégale d’animaux sauvages, de crime et de délits, notamment de possession illégale et de gaspillage de viande de gibier, ainsi que d’abattage illégal d’animaux sauvages sans permis.

Parlant de manière générale de toute personne qui blesse ou tue illégalement des animaux sauvages, le porte-parole de Colorado Parks and Wildlife, Bill Vogrin, a écrit dans le communiqué que « les condamnations pourraient entraîner des amendes et des suramendes allant de 750 $ à 13 000 $ et jusqu’à 6 mois de prison, selon l’accusation ».

Vogrin a refusé de commenter davantage l’affaire, citant une enquête en cours.

Presse associée, La Presse associée