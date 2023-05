Un homme du Colorado a tenté de changer de siège avec un chien pour éviter une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies

Nous avons écrit sur beaucoup d’histoires folles de nos jours, mais celle-ci doit se classer quelque part près du sommet.

Selon ABCActualités, Springfield, Colorado, un homme a été arrêté samedi soir pour excès de vitesse et lorsque l’agent s’est approché de son véhicule, il a eu une surprise assez inattendue. Le conducteur s’est précipité pour s’asseoir sur le siège passager… pour changer de place avec son chien ! Le flic a littéralement tout regardé.

« Le conducteur a tenté de changer de place avec son chien qui était sur le siège passager, alors que l’officier du SPD s’approchait et regardait tout le processus », indique le communiqué. « Le groupe masculin est ensuite sorti du côté passager du véhicule et a affirmé qu’il ne conduisait pas. »

Il n’est pas surprenant que l’homme ait montré des signes évidents d’ébriété et ait tenté de s’enfuir lorsque l’agent l’a interrogé sur sa consommation d’alcool.

Il ne devrait pas non plus être surprenant d’apprendre que l’homme avait deux mandats d’arrêt ouverts contre lui. En fin de compte, le conducteur ivre non identifié a été accusé de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite avec facultés affaiblies, de conduite sous suspension, d’excès de vitesse de 20 à 24 mph au-dessus de la limite de vitesse et de résistance à l’arrestation.

Le vieux garçon aurait mieux fait de sauter le fouet et de fuir dès le départ. Échanger de place avec le chien, pas tellement.