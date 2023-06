Un homme du Chhattisgarh imprime la photo de MS Dhoni sur sa carte de mariage, Pic Viral

Inutile de dire que l’ancien capitaine de cricket indien Mahendra Singh Dhoni bénéficie d’une énorme base de fans à travers le monde. Le joueur de cricket très apprécié, qui continue de jouer pour les Super Kings de Chennai dans la Premier League indienne, est toujours l’un des plus grands tireurs de foule de la ligue. Connu pour sa personnalité calme, son guichetier exceptionnel et ses compétences en leadership, MS Dhoni en a séduit beaucoup et son fandom ne connaît pas de limites.

Maintenant, un homme du Chhattisgarh a montré son amour et son admiration pour le MS Dhoni en imprimant la photo du skipper du CSK et son maillot emblématique numéro 7 sur sa carte de mariage. Le fan inconditionnel a fait imprimer le nom du joueur de cricket sur les deux côtés de sa carte de mariage, ainsi que le mot ‘Tala’. Il a même envoyé une carte au MS Dhoni pour l’inviter au grand jour,

Un utilisateur de Twitter a partagé l’image de la carte et a écrit : »CSK #yellowlove n’est pas encore fini. Un fanboy de @msdhoni de #chhattisgarh a imprimé le visage de Dhoni, #Jersey no 7 sur sa carte de mariage, et l’a invité au capitaine des #ChennaiSuperKings. »

Voir l’image ici :

Pendant ce temps, Dhoni a subi avec succès une opération au genou gauche dans un hôpital de Mumbai jeudi, suscitant l’espoir de jouer dans la 17e édition de la Premier League indienne l’année prochaine. Le joueur de cricket, qui a mené les Super Kings de Chennai à leur cinquième titre IPL, s’était envolé pour Mumbai depuis Ahmedabad après la finale de lundi.

Il a consulté le célèbre chirurgien orthopédiste sportif Dr Dinshaw Pardiwala, qui fait également partie du panel médical de la BCCI et a pratiqué des interventions chirurgicales sur un certain nombre de meilleurs joueurs de cricket indiens.

« Oui, Dhoni a subi une opération du genou réussie à l’hôpital Kokilaben de Mumbai jeudi. Il va bien et l’opération a eu lieu le matin », a confirmé le PDG de CSK, Kasi Viswanathan, à PTI.

« Il sera libéré dans un jour ou deux. Il se reposerait pendant quelques jours avant le début de sa longue rééducation. On s’attend maintenant à ce qu’il ait suffisamment de temps pour se préparer à jouer dans le prochain IPL », a déclaré une autre source proche de La direction de CSK a déclaré à PTI.

S’exprimant lors de la cérémonie de présentation d’après-match après sa cinquième victoire en IPL, MS Dhoni a annoncé qu’il ne se retirerait pas de la Premier League indienne. Le skipper du CSK a déclaré qu’annoncer sa retraite serait la « chose facile » mais il veut s’entraîner pendant les neuf prochains mois et essayer de jouer la saison prochaine comme un « cadeau » pour ses fans.