Un homme du Chhattisgarh crée de la musique en balançant des flûtes en bambou, la vidéo devient virale

Un homme de Narayanpur, Chhattisgarh, nommé Maniram Mandawi devient viral sur Twitter pour toutes les bonnes raisons. Dans une vidéo tweetée par People’s Archive of Rural India (PARI), Maniram peut être vu balancer une flûte en l’air pour produire des sons musicaux.

Partageant la vidéo, PARI l’a sous-titrée comme «l’ingéniosité des peuples autochtones». Le flûtiste de 42 ans partage également l’histoire de son professeur et la raison pour laquelle il a commencé à fabriquer des flûtes en bambou.

L’ingéniosité des peuples autochtones. Voici Maniram Mandawi avec ses flûtes en bambou oscillantes. Qu’est ce que ça fait? Comment ça marche? Vous avez une minute? Regarde. pic.twitter.com/jnonvfS4eX – Archives populaires de l’Inde rurale (@PARInetwork) 26 février 2021

Les instruments de musique intéressants appelés «flûtes oscillantes» sont fabriqués à partir de bambou et produisent de la musique lorsqu’ils sont balancés dans l’air. Maniram a appris la compétence de son professeur Mandar Singh Mandawi, âgé de 80 ans, alors que le premier n’avait que 15 ans. Mandar avait expliqué à Maniram comment les flûtes oscillantes étaient utilisées pour se protéger des animaux sauvages dans les forêts comme les lions, les tigres et les ours, car le son de la flûte pouvait les effrayer.

Visionnée plus de 57 000 fois, la vidéo de Maniram a attiré l’attention des utilisateurs de Twitter en Inde. Réagissant à la vidéo, un commentateur l’a qualifiée de «géniale», tandis qu’un autre a dit qu’elle était «incroyable».

C’est au-delà de brillant. Merci de toujours travailler si dur pour nous apporter des informations comme celle-ci – gentillesse (@amo_libri) 26 février 2021

Un utilisateur nommé Amitabh a déclaré qu’il avait acheté environ 50 flûtes oscillantes et les avait utilisées à des fins de décoration.

Une fois, j’en ai acheté près de 50 dans une exposition et j’en ai utilisé beaucoup pour la décoration de la maison … ce sont aussi de très belles œuvres d’art – Amitabh (@amitabhnayan) 26 février 2021

Beaucoup étaient également curieux de savoir comment ils pouvaient en acheter un pour eux-mêmes.

Le fabricant de flûtes vend le seul instrument de musique pour Rs 50 par pièce à des organisations artisanales. Cependant, selon un rapport de PARI, les clients achètent la flûte oscillante pour Rs 300.

Il y a près de 20 ans, Maniram avait l’habitude de trouver le bambou pour flûtes près de son atelier mais maintenant il doit parcourir un minimum de 10 kilomètres pour aller chercher du bois pour l’instrument de musique.

Se souvenant de l’ancien temps, le fabricant de flûtes âgé de 42 ans a déclaré qu’auparavant la forêt était dense et pleine d’arbres. Il a ajouté qu’il avait l’habitude de voir des cerfs et des lapins autour de l’atelier et parfois aussi des nilgai. Le rapport mentionne que Maniram avait les larmes aux yeux en parlant de l’état de la forêt aujourd’hui et a déclaré que si à l’avenir, leurs enfants leur posaient des questions sur la forêt et les animaux, ils n’auraient pas de réponses.