Un homme du canton de Campton accusé de crime de violence domestique aggravée – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un homme du canton de Campton a été inculpé de deux chefs d’accusation de crime aggravé d’étranglement par batterie domestique lorsque la victime a tenté de partir après une offre de combat, selon les rapports et les archives judiciaires du shérif du comté de Kane.

Kevin M. Cunningham, 59 ans, du bloc 2N900 de Bowgren Drive, canton de Campton, a également été inculpé le 16 janvier de deux chefs de délit de batterie domestique, selon les archives.

Selon les rapports du shérif, des adjoints ont été appelés à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor à Genève vers 20h30 concernant l’incident.

La victime a déclaré aux députés qu’il avait juré à Cunningham après que Cunningham lui ait demandé s’il était au chômage – un sujet douloureux en cours entre eux – puis Cunningham lui a demandé s’il voulait se battre, selon le rapport.

La victime a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se battre parce que Cunningham est beaucoup plus grand que lui, alors il s’est levé pour partir. Et alors qu’il s’approchait de la porte latérale de la résidence de Bowgren Drive, Cunningham l’a attrapé par le cou à deux mains, ce qui lui a causé des difficultés à respirer et à perdre connaissance, selon le rapport.

La victime a desserré la prise de Cunningham avec sa main gauche, mais Cunningham lui a ensuite donné un coup de pied dans les jambes, le faisant tomber, avec Cunningham sur lui, selon le rapport.

La victime a déclaré aux députés qu ‘”il a senti un bruit sur son genou gauche qui l’a fait crier, Kevin est finalement descendu”, indique le rapport.

La victime a pu marcher jusqu’à son véhicule et a commencé à se rendre à Delnor, mais la douleur à la jambe était trop forte et il a dû s’arrêter, selon le rapport. Un autre membre de la famille a conduit la victime à Delnor, selon des informations.

Cunningham a déclaré aux députés que lorsque la victime l’a insulté, il a exigé que la victime parte; et qu’il n’y a pas eu de contact physique entre eux, la victime est juste tombée, se blessant, indique le rapport.

L’avocat de Cunningham, Charles Ogan, a déclaré: “L’affaire est en cours, donc aucun commentaire à ce stade.”

Les accusations les plus graves sont les deux chefs d’étranglement aggravé par batterie domestique, crimes de classe 2, passibles de quatre à sept ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $ ou jusqu’à 48 mois de probation, en cas de condamnation.

Cunningham a été libéré sous caution personnelle et doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 15 février.