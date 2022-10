Un homme du canton de Batavia accusé de crime DUI après la 8e arrestation – Shaw Local

CANTON DE GENÈVE – Un homme du canton de Batavia a été accusé de crime aggravé DUI après avoir été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété quatre fois et inculpé sept fois auparavant, selon les rapports du shérif du comté de Kane, les archives judiciaires et nationales.

Michael J. Byrd, 60 ans, du bloc 2S200 de Meadow Drive, canton de Batavia, a également été inculpé le 29 août de crime de conduite avec un permis révoqué, car il avait été inculpé neuf fois auparavant, selon les documents d’accusation.

Le porte-parole du secrétaire d’État, David Druker, a déclaré que Byrd avait déjà été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété en 1986, 1987, 1988 et en 1999, selon les dossiers de l’État.

Byrd est sur une révocation de licence à vie après cette quatrième condamnation DUI en 1999, a déclaré Druker.

Selon les archives de l’État, Byrd a été accusé de conduite avec facultés affaiblies en 1985, mais a fait l’objet d’une surveillance et non d’une condamnation, a déclaré Druker. Trois autres accusations DUI, en 1996, 1998 et 2018, n’ont montré aucune décision du tribunal, a déclaré Druker.

Les archives judiciaires du comté de Kane montrent qu’en 2018, Byrd a été accusé de conduite sous l’influence et d’avoir un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08%, mais les accusations portées contre lui n’ont pas été poursuivies. Le bureau du procureur de l’État n’a pas répondu à une question sur les raisons pour lesquelles Byrd n’a pas été poursuivi.

Byrd fait maintenant face à un crime de classe X sur son accusation actuelle de conduite en état d’ébriété, selon les archives judiciaires, passible de six à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Dans l’affaire actuelle, Byrd a également été accusé des délits de quitter les lieux d’un accident avec dommages matériels, de conduire un véhicule non assuré, de conduire trop vite pour les conditions et de possession d’alcool ouvert par un conducteur, selon la police et les dossiers judiciaires.

Selon les rapports du shérif, des adjoints ont été appelés à Fabyan Parkway et Hughes Road dans le canton de Genève vers 16 heures en réponse à un camion blanc qui quittait les lieux d’un accident avec délit de fuite.

Byrd conduisait une camionnette Chevrolet 2000 noire et blanche avec un côté passager endommagé, qui aurait heurté un véhicule de gestion des déchets qui se trouvait du côté sud de Fabyan en train de ramasser des déchets, selon le rapport.

Byrd a déclaré aux députés que l’autre véhicule s’était arrêté devant lui. Les députés ont vu quatre canettes écrasées de 12 onces de Bud Light dans la camionnette de Byrd, selon le rapport.

Byrd a déclaré aux ambulanciers qu’il avait bu deux bières au Schmidt’s Towne Tap à Elburn, mais a ensuite déclaré aux députés qu’il n’y avait pas bu d’alcool, selon le rapport.

Byrd a été libéré moyennant un engagement personnel de 75 000 $, selon les archives.

Les conditions de sa libération incluent qu’il ne possède pas ou ne boit pas d’alcool, qu’il ne conduise pas sans permis valide, qu’il porte un dispositif de surveillance à distance de l’alcool, qu’il subisse une évaluation de la toxicomanie et de l’alcool et qu’il suive toutes les recommandations de traitement, selon les archives judiciaires.

Le défenseur public de Byrd n’a pas renvoyé de message vocal demandant un commentaire.

Byrd doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 3 novembre pour le statut et le 5 janvier pour la gestion de l’affaire et la mise en accusation, selon les archives judiciaires.