Un homme du Canada en colère détruit des maisons de luxe avec une pelle pour se venger après avoir été viré

Il est indéniable que se faire virer est l’une des expériences les plus terribles qu’une personne puisse vivre. Alors que certains considèrent cela comme une leçon de vie, d’autres sont trop dévastés pour reprendre confiance en eux et postuler à nouveau à un nouvel emploi. Par exemple, récemment, un Canadien a détruit la propriété de son ex-patron parce qu’il était furieux après avoir été congédié. Il s’est vengé en détruisant apparemment des maisons de luxe au bord du lac à Muskoka, en Ontario.

La vidéo de la démolition a été tweetée par un utilisateur nommé Don Tapscott, qui possède également une maison au bord du lac dans la même zone, et maintenant les images de la même chose font le tour d’Internet. Lors de la publication de la vidéo, Don a écrit dans la légende : « Vous ne pouvez pas inventer ça. Un employé mécontent et licencié d’une marina près de notre maison du lac a cassé et détruit toute la marina avec une excavatrice. Quelqu’un a-t-il plus d’informations sur ce qui s’est passé ? La vidéo désormais virale montre une personne utilisant un bulldozer pour détruire l’une des propriétés au bord du lac. Selon The Sun, la police s’est ensuite rendue sur les lieux de la marina Pride of Rosseau, dans les lacs Muskoka.

Vous ne pouvez pas inventer ça. Un employé mécontent et licencié d’une marina près de notre maison du lac a cassé et détruit toute la marina avec une excavatrice. Quelqu’un a-t-il plus d’informations sur ce qui s’est passé ? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy – Don Tapscott (@dtapscott) 27 juillet 2022

Selon certaines informations, l’employé licencié est un homme de 59 ans, qui a été accusé de méfait concernant l’incident. En outre, le rapport a également informé qu’une amende de 3 200 £ lui avait également été infligée, qui devrait également comparaître devant le tribunal à une date ultérieure. Alors que Don a tweeté les images le 28 juillet, le rapport indique qu’elles ont été capturées le 21 juillet. Le Sun a cité le propriétaire de SWS Muskoka Geordie Newlands disant que le vandalisme est « choquant ». Les marinas dans les zones seraient exploitées par SWS Muskoka. De plus, l’homme de 59 ans a endommagé plus d’un bâtiment, et Geordie a ajouté que le coût des réparations se chiffrerait en millions.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici