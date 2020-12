Un chanteur du Cachemire a partagé une vidéo de lui chantant d’une voix mélodieuse à un oiseau assis sur une voiture, qui gagne des cœurs partout sur Internet. Dans le clip partagé sur Instagram par l’utilisateur @swastikmastaan, on le voit chanter, paré de phéran Mayi Chani, une chanson du Cachemire, à l’oiseau. Ce qui rend la vidéo plus réconfortante, c’est que l’oiseau s’y joint, visiblement joyeusement.

Mayi Chani est l’une des plus anciennes chansons du Cachemire, qui se traduit vaguement par: «Mon âme aspirait à ton amour, je te cède mon âme ma mère bien-aimée, Ton mortel était errant sans arrêt. Expliquant les paroles de la chanson, Swastik a écrit sur son bonheur d’être accompagné par le mignon petit oiseau pendant qu’il chante. Le clip vidéo émotionnel s’ouvre avec l’oiseau posé sur le capot d’une jeep et l’homme lui fait face. Quelques instants plus tard, il commence à chanter et l’oiseau se joint aussi et commence à chanter.

Regardez la vidéo ici:

Le clip d’une minute publié le 10 décembre a recueilli plus de 2000 vues et a également attiré l’attention du chanteur cachemirien Ali Saffudin, qui a également chanté une interprétation de cette belle chanson. L’affaire du chant mélodieux avec la vue pittoresque est fascinante et les gens ne peuvent pas arrêter de commenter et de répandre leur amour.

Dans la section des commentaires, les utilisateurs d’Instagram laissent des messages émotionnels. «Cela m’a rendu tout émotif et larmoyant pour une raison quelconque», a déclaré un utilisateur. « Beau. Ma mère envoie des bénédictions et de l’amour », a écrit un autre.

Cette vidéo est également partagée énormément sur Facebook, où elle est publiée par plusieurs artistes et chanteurs cachemiris pour la joie pure qu’elle apporte. «Votre voix est incroyable, frère. Continuez à briller », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Swastik est originaire du Cachemire et compte plus de 1000 abonnés sur Instagram et est un musicien en herbe. Plus de photos sur son Instagram le montrent jouant des instruments comme Rabab, des claviers et de la guitare, chantant tout son cœur.

Regardez une autre de sa vidéo jouant une autre mélodie du Cachemire Rah Bhakshtam sur Rabab:

Le rabab est un instrument à cordes originaire d’Afghanistan, adapté par des musiciens cachemiris au cours des derniers siècles et qui fait désormais partie intégrante de la musique folklorique du Cachemire. Au fil des ans, les jeunes ont eu du mal à garder Rabab vivant dans la musique folklorique du Cachemire. L’année dernière, Game of Thrones a présenté la courte comédie musicale de l’artiste cachemirien Sufiyan Malik, The Cure, dans leur hymne de fan officiel #ForTheThrone. Depuis, l’instrument a gagné en popularité.