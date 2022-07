Un homme du Bihar survit après que des agresseurs se soient fait prendre dans une moustiquaire

Un homme de Motihari, dans le Bihar, a survécu à une attaque presque fatale après que son fils cadet, son neveu et son frère aient tenté de le tuer à cause d’un litige immobilier. Une vidéo de l’incident sur CCTV est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’homme, identifié comme étant Chandeshwar Prasad, vivait avec son fils aîné dans sa maison du village de Duho Suho, près du poste de police de Lakhaura. Les images de vidéosurveillance montrent qu’il dormait sur la terrasse de sa maison lorsque son fils Sanjay Kumar, son neveu Purushottam Kumar et son jeune frère Harishankar Prasad ont tenté de l’assassiner, mais se sont plutôt empêtrés dans une moustiquaire dans laquelle dormait la victime.

Le trio était arrivé pour assassiner Chandeshwar Prasad avec deux autres complices le 6 juillet. Dès qu’ils se sont fait prendre dans la moustiquaire, les deux hommes ont pris la fuite. Chandeshwar Prasad, qui a miraculeusement survécu à l’attaque, est rapidement sorti du filet et a appelé à l’aide.

Chandeshwar Prasad vivait avec son fils cadet Sanjay, qui serait accro à l’alcool et aux paris. Après avoir été torturé pendant des jours par Sanjay, il a commencé à vivre avec son fils aîné, qui possède une boutique à Duho Saho. Chandeshwar Prasad craignait pour sa vie. Il avait porté plainte contre son fils cadet et demandé la protection de la police il y a quelques jours.

Après que la tentative de meurtre ait été filmée, Chandeshwar Prasad a déposé un FIR contre son fils Sanjay, son neveu Purushottam et son frère Harishankar le 7 juillet. L’officier du poste de police de Lakhaura a déclaré qu’ils enquêtaient actuellement sur l’affaire.

