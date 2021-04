Souvenez-vous du blockbuster Sanjay Leela Bhansali de 1999, Hum Dil De Chuke Sanam? La plupart des gens à cette époque pensaient que le rôle joué par Ajay Devgn ne pouvait pas être vu dans la vraie vie, car aucun mari ne voudrait réunir sa femme avec son amant. Cependant, 22 ans après la sortie du film, la version réelle du film s’est déroulée dans la ville de Sultanganj, dans le district de Bhagalpur, dans le Bihar, où un homme a marié sa femme depuis près de sept ans à son amant.

La femme, Sapna Kumari, du district de Khagaria du Bihar était mariée à Uttam Mandal de Sultanganj en 2014 et le couple menait une vie «heureuse» jusqu’au jour où Sapna a rencontré l’un des parents d’Uttam, Raju Kumar, qui était plus jeune pour elle. Elle est tombée amoureuse de Raju, qui vivait dans la même localité que le couple, et les deux ont eu une liaison pendant un certain temps avant qu’Uttam ne le découvre.

Au début, Uttam était choqué et s’y opposait. Même ses parents et beaux-parents ont essayé de la convaincre afin de sauver leur mariage, mais elle a persisté. Selon Fois maintenant, au fil des ans, le couple a également eu deux enfants, mais l’amour de Sapna pour Raju n’a pas disparu. Peu à peu, la relation entre Sapna et Uttam a commencé à se dégrader alors que les deux commençaient à se quereller sur cette question. Finalement, Uttam a accepté la relation de Sapna et a accepté de la marier à Raju.

Uttam a organisé une cérémonie dans un temple voisin de Durga et les a mariés en présence de sa famille et de celle de Sapna. Il les a également bénis pour avoir une vie heureuse. Cependant, il a été rapporté qu’Uttam avait les larmes aux yeux alors qu’il regardait sa femme épouser quelqu’un d’autre.

Lorsque la nouvelle du mariage unique s’est répandue dans la région, de nombreuses personnes ont afflué au temple pour en être témoin.

Pendant ce temps, les deux enfants restent actuellement avec Uttam car Sapna a refusé de garder les enfants avec elle.

