Les politiciens en Inde ont une influence pas comme les autres. Et les stars de cinéma et les joueurs de cricket. Ensemble, les personnalités de ces professions imposent souvent un immense respect et un amour, souvent à des extrémités absurdes. De la même manière, un homme du district de Vaishali, dans le Bihar, qui a été un fervent admirateur de l’ancien ministre en chef du Bihar, Lalu Prasad Yadav, s’est donné beaucoup de mal pour exprimer son admiration pour ce dernier. Pawan Kumar Yadav, qui est prêt à se marier ce 23 avril, a veillé à ce que sa carte d’invitation de mariage devienne le sujet de conversation de la ville en raison de son contenu original. La carte présente une photo du président de Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad Yadav, a rapporté India.com.

Ce n’est pas tout. Pawan s’est assuré que l’image de son idole recouvre le centre de la carte. Il est également orné de couleurs rouge et or. Le nom du couple est écrit sous la photo de Prasad et sur le dessus de la carte, Pawan a imprimé le symbole du parti RJD.

Pawan a également envoyé la carte à Rabri Devi, son fils Tejashwi Yadav, à un autre fils Tej Pratap Yadav ainsi qu’à certains dirigeants éminents du parti RJD, les invitant à son grand jour.

Pawan a été un fervent fan de l’ancien CM et pense qu’il est innocent par rapport à l’arnaque du fourrage pour laquelle il est actuellement incarcéré. Étant issu d’une classe à faible revenu, Pawan a estimé que son tour de carte de mariage pourrait l’aider à tendre la main au chef du RJD à la place. Il espère également que Yadav le bénira, lui et son épouse, chaque fois qu’il sera libéré de prison.

Lalu Prasad Yadav a été condamné à 14 ans d’emprisonnement et à une amende de 60 lakh Rs en raison de son implication dans l’arnaque du fourrage en 2018. La haute cour de Jharkhand a récemment reporté sa demande de mise en liberté sous caution au 16 avril car la CBI voulait plus de temps pour enquêter.

