Un homme du Bihar exhorte CM à interdire les mariages à Covid-19 pour arrêter le mariage de sa petite amie

Beaucoup disent que tout est juste dans l’amour et la guerre. Lors d’un incident récent, un homme du Bihar a traversé toutes les frontières pour son amour. Afin d’arrêter le mariage de sa petite amie, il a demandé au ministre en chef Nitish Kumar d’interdire les mariages dans l’État en gardant à l’esprit la crise des coronavirus. Le tweet de Panjak Kumar Gupta sur l’un des messages de CM a allégé l’humeur de tout le monde et a fourni du fourrage indispensable pour rire.

L’histoire est instantanément devenue virale sur les réseaux sociaux et les gens ne pouvaient s’empêcher de rire après avoir lu la demande de Pankaj à CM Nitish. La demande excentrique a suscité de nombreuses réponses amusantes sur Twitter.

सर अगर शादी-ब्याह पे भी रोक लगा देते तो मेरी petite amie की शादी थी 19 मई को वह भी रुक जाती « आप का हम जीवन भर आभारी रहेंगे 🙏🙏— Pankaj Kumar Gupta (@ PankajK78249443) 13 mai 2021

L’incident s’est déroulé sur un message publié par Nitish le 13 mai. Le tweet a expliqué les résultats positifs du verrouillage. La situation sanitaire de l’État s’est considérablement améliorée. Bihar a signalé 6 894 nouveaux cas et un taux de positivité de 5,73 pour cent le 16 mai. Dans son message, le CM a écrit que le verrouillage dans tout l’État pourrait être reconnu pour le nombre décroissant de cas.

C’est sur ce post que Pankaj a répondu en hindi. Dans son commentaire, Pankaj a suggéré que si le CM pouvait interdire les mariages, le mariage de sa petite amie, qui devait avoir lieu le 19 mai, serait également entravé. Il a également ajouté qu’il serait reconnaissant au CM pour toujours s’il l’aidait.

Shaadi ruk gayi pour me baad me karoge shaadi usse ??? – Farukh Khan (@Pathanitweet) 16 mai 2021

Aapada me awsar 🙂 Nitish ji, meri bhi vinti hai, pankaj bhai ki request par sangyan le !! – Amit Kumar Sengupta (@poet_amit) 16 mai 2021

Les utilisateurs de Twitter se sont lancés après et ont commencé à publier des conseils et des questions sur le commentaire de Pankaj. Un utilisateur a demandé si Pankaj épouserait sa petite amie si son mariage était annulé. Alors que certains utilisateurs ont demandé au CM de l’aider en temps de crise. Certaines personnes pragmatiques ont commenté que l’amour n’est qu’une partie de la vie et non son noyau, il est bien de tomber amoureux, mais il faut aussi être assez capable de le nourrir à long terme.

Are bhai Love n’est qu’une partie de la vie Ce n’est pas le cœur de la vie Hm love k khilaf nhi hai love karo lekin sbse phle us love ko pane k kabil bn jao taki wo kisi ou k pas n ja ske …… – SHAILESH KUMAR GUPTA (@ SHAILES78643161) 18 mai 2021

En ce qui concerne la situation des coronavirus, l’Inde a enregistré 2,59 lakh nouveaux cas de Covid-19 et plus de 4200 décès au cours des dernières 24 heures. Différents États ont imposé des verrouillages avec des restrictions variables pour freiner la propagation du coronavirus.

