Un homme du Bihar donne ‘Shagun’ à Dholwala en utilisant un code QR tout en dansant à Baaraat

Les applications de paiement numérique telles que PhonePay, GooglePay, Paytm et autres sont désormais utilisées par des millions de personnes dans le monde pour transférer facilement de l’argent d’un compte à un autre. Du shopping au centre commercial au paiement des vendeurs de rue, la plupart d’entre nous utilisent des codes QR pour traiter les paiements. Mais avez-vous entendu parler de quelqu’un qui utilise un code QR pour « shagun » ? Eh bien, c’est ce qui s’est passé au Bihar, lorsqu’un homme a augmenté l’utilisation des installations technologiques d’un baraat pour donner du « shagun » aux joueurs de dhol.

La vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter Suman Rastogi montre un homme donnant un “shagun” à dholwala via Paytm. L’homme fit tournoyer son scanner QR Paytm au-dessus de la tête du marié d’une manière rituelle et se déplaça pour scanner le code attaché au dhol du dholwala. La vidéo hilarante est sous-titrée, “Partym Karo (slogan de l’application de transfert d’argent électronique), Bihar Shaadi me bhi, Comment utiliser la technologie, seuls les Indiens le savaient très bien.”

Dès que la vidéo a été partagée, les utilisateurs de l’application de microblogging ont réagi avec l’emoji riant dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit : « UPI a rendu la vie facile ». Un autre utilisateur a cité, “Digital India in a nutshell.”

