Un homme du Bihar coupe un gâteau de 50 livres et organise une somptueuse fête pour célébrer l’anniversaire de son cheval Chetak

Habituellement, on est invité à la fête d’anniversaire d’un enfant ou d’un adulte, mais dans un cas unique, un homme du district de Saharsa à Bihar a célébré l’anniversaire de son cheval en organisant une somptueuse fête. Il a également coupé un gâteau de 50 livres et a invité un grand nombre de personnes à un délicieux repas.

Rajneesh Kumar alias Golu Yadav, un habitant de Panchwati Chowk dans le district de Saharsa, a célébré lundi soir le deuxième anniversaire de son cheval Chetak.

Golu aime Chetak comme son propre enfant. Lundi matin, Chetak a reçu un bain et a été paré pour son anniversaire dans la soirée.

Golu Yadav a déclaré que Chetak était comme un membre de sa famille et a refusé de l’appeler un animal. Il a dit que le premier anniversaire de Chetak était également célébré de la même manière.

Le gâteau était placé devant Chetak. Il y avait aussi une photo de lui sur le gâteau ainsi que son nom. Ensuite, le gâteau a été coupé par Golu et des pétards ont éclaté. Un grand nombre de personnes vivant près de la maison de Golu ont assisté à la célébration.

Golu dit qu’il n’a pas célébré son propre anniversaire jusqu’à ce jour, mais qu’il célèbre l’anniversaire de Chetak chaque année. Il a dit qu’il avait ramené Chetak chez lui à l’âge tendre de six mois et l’avait d’abord élevé au lait.

Golu a avoué: «J’ai élevé Chetak comme mon propre enfant. Je lui ai donné plus d’amour que mes propres enfants. «

Golu dit que des plats végétariens et non végétariens ont été servis lors de cette fête. Exprimant son mécontentement face à la violence contre les animaux, Golu dit qu’aujourd’hui les animaux sont plus fidèles que les êtres humains.

Golu Yadav a appelé les gens à ne jamais considérer un animal comme un seul animal, mais à le traiter comme un membre de leur famille. Il a donné un message aux gens pour qu’ils aiment les animaux.

L’amour de Golu pour son cheval a été le sujet de conversation de la ville. Les gens disent que Golu est un modèle non seulement pour Saharsa mais pour tout le Bihar.