Un homme du Bengale occidental fabrique des bouteilles d’eau en bambou écologiques après la fermeture de son entreprise au milieu de Covid-19

La pandémie de coronavirus a profondément affecté tout le monde à travers le monde. Les gens ont énormément souffert car de nombreuses entreprises ont dû fermer et trop de gens ont été contraints de se retrouver sans emploi. Même en des temps aussi pénibles, un homme basé à Siliguri au Bengale occidental a décidé de lutter contre les circonstances. Debashish Kundu, 39 ans, était à l’origine un traiteur et avait une petite entreprise de gestion d’événements. Cependant, lorsque la pandémie a frappé l’État, il n’avait d’autre choix que de fermer son entreprise car aucun rassemblement ni événement n’était autorisé. Pour gagner sa vie, il décide alors de fabriquer des bouteilles d’eau en bambou. Debashish a déclaré à l’agence de presse ANI que son activité précédente avait été profondément affectée par la deuxième vague de COVID-19. De ce fait, il a mis en place un atelier de création pour la fabrication de ces bouteilles en bambou. Son entreprise a explosé avec l’aide des médias sociaux et il a commencé à recevoir des commandes de l’Inde et de l’étranger. Élaborant sur son entreprise, Debashish a déclaré que le bambou est facile à se procurer dans sa région et qu’il est également respectueux de l’environnement.

Bengale occidental | Ancien traiteur, Debashish Kundu, 39 ans, originaire de Siliguri fabrique désormais des bouteilles d’eau en bambou, en employant d’autres ouvriers. « J’ai dû fermer mon ancienne entreprise à cause de COVID. Maintenant, je fabrique des bouteilles écologiques avec une production mensuelle de 4000 à 5000. » il a dit (23.06) pic.twitter.com/BylBPMxeTY– ANI (@ANI) 23 juin 2021

L’homme d’affaires inspirant a non seulement gagné sa vie, mais a également donné du travail aux habitants qui avaient perdu leur gagne-pain pendant la pandémie de coronavirus. À ce jour, Debashish et son équipe fabriquent entre 4 000 et 5 000 bouteilles par mois. Il est également satisfait de la réponse que les gens donnent à son produit.

Subash Sutradhar, l’une des personnes travaillant avec Debashish, a également déclaré à l’agence de presse qu’il avait perdu son emploi pendant la pandémie de COVID-19. Après cet incident, il était extrêmement stressé quant à la façon dont il allait entretenir sa famille, mais depuis qu’il a rejoint Debashish, il a un revenu grâce auquel il peut subvenir aux besoins de sa famille.

