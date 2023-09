Un homme de Dakshin Dinajpur, au Bengale occidental, a été inculpé par la police de Manipur pour des publications présumées diffamatoires sur les réseaux sociaux contre le gouvernement de l’État, le ministre en chef N Biren Singh et le ministre de l’Intérieur Amit Shah.

L’accusé, Arijit Biswas, aurait publié sur X (anciennement Twitter) que M. Shah et M. Singh appartenaient à une « organisation terroriste », selon le premier rapport d’information (FIR) déposé par un résident d’Imphal.

Le plaignant a allégué que M. Biswas, un résident de Balurghat, avait publié sur X que le gouvernement de Manipur « parrainait » la violence ethnique et commettait un « génocide ».

Une copie du FIR a été envoyée au commissaire (maison) pour suite à donner, ont déclaré jeudi à NDTV des personnes ayant une connaissance directe du dossier. Les accusations ont été déposées en vertu de plusieurs articles liés à la promotion de l’inimitié entre les communautés sur des critères religieux et raciaux, y compris un article non susceptible de libération sous caution, du Code pénal indien (IPC).

La police enverra une convocation à M. Biswas pour qu’il se joigne à l’enquête, ont indiqué des sources proches du dossier, ajoutant qu’une équipe pourrait être envoyée pour l’arrêter s’il refuse de coopérer à l’enquête.

« L’accusé, en utilisant les plateformes de médias sociaux comme outils, a propagé des déclarations trompeuses pour déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu, perturber l’harmonie communautaire en créant de l’inimitié entre les communautés et diffamer le gouvernement de l’État et une communauté en particulier », a déclaré le plaignant dans le FIR, une copie du que NDTV a vu.

« L’accusé a intentionnellement fait cette fausse propagande/déclarations trompeuses pour poursuivre et intensifier la violence à Manipur. Ses activités illégales constituent une menace non seulement pour la sécurité de l’État mais aussi pour la nation », a déclaré le plaignant.

Il s’agit de la dernière plainte déposée par la police à Imphal, la capitale de l’État, pour contenu présumé diffamatoire. La Editors’ Guild of India fait également face à deux FIR pour son rapport sur les affrontements ethniques, publié par une équipe de trois membres financée par le crowdfunding après avoir séjourné à Manipur pendant quatre jours, que le gouvernement de l’État a qualifié de « faux, fabriqué et sponsorisé ».

La police des États du nord-est a, dans certains cas sensibles, envoyé son personnel pour arrêter des personnes à l’extérieur de l’État et les faire entrer. Le député du Congrès du Gujarat, Jignesh Mevani, a été arrêté dans le district de Banaskantha de l’État par une équipe de la police d’Assam en avril de l’année dernière. ses tweets sur le Premier ministre Narendra Modi. Il a été amené en Assam pour y être jugé. Il a ensuite été libéré sous caution.

En mai 2021, la police de l’Arunachal Pradesh a envoyé une équipe au Pendjab et a arrêté un influenceur YouTube et l’a amené à Itanagar en garde à vue. L’influenceur YouTube, Paras Singh, avait tenu des propos racistes à l’encontre d’un député et de la population de l’Arunachal Pradesh.