Un homme du Bangladesh établit un record du monde Guinness après avoir fait 117 sauts de fesses en 30 secondes

Avec ses compétences exceptionnelles, un homme du Bangladesh a émerveillé les téléspectateurs après avoir effectué plus d’une centaine de bum skips. La personne identifiée comme Md Rasel Islam est entrée dans le Livre Guinness des Records du Monde. Md Rasel Islam, un résident du Bangladesh, a réussi l’exploit avec une parfaite coordination main-pied et une vitesse en seulement 30 secondes. Ledit record a été créé le 13 mars de cette année.

Une vidéo partagée par la GRW sur les réseaux sociaux de l’homme tentant le record du monde a maintenant attiré l’attention d’Internet. La page Instagram officielle de GWR a écrit dans la légende : « La plupart des bum sautent en 30 secondes : 117 par MD. Rasel Islam.

La vidéo a recueilli plus de 8,56 lakh vues jusqu’à présent. Internet a également inondé la section des commentaires d’appréciations et d’anecdotes. L’un d’eux a écrit : « Ça, c’est de l’intensité à faire sauter les fesses ! » Une autre personne a dit : « Bien sûr, vous voyez 2 personnes debout derrière lui. Ça le rend plus frais (sic). Le troisième utilisateur a ajouté: “Peut-il s’asseoir sur une chaise après cela.” Un autre utilisateur a dit: “Wow mais aïe ses fesses doivent vraiment faire mal.”

Regardez la vidéo ici :

Ce n’est pas la première fois que Md Rasel décroche un titre de record du monde. Selon le site officiel, il aime battre des records et a déjà remporté d’autres titres, notamment la plupart des sauts en double sous en trois minutes et la plupart des sauts en une minute sur une jambe.

Un autre exploit exceptionnel a été enregistré par un homme de Mudur dans le Karnataka il y a quelques jours. Il a remporté de manière décisive le titre de record du monde pour avoir brisé le nombre maximum de noix de coco sur la tête des gens avec un nunchaku en une minute. Le recordman KV Saidalavi a vigoureusement brisé les noix de coco placées sur la tête des hommes. Il ne s’est pas arrêté tant que son temps n’était pas écoulé. Les noix de coco brisées ont ensuite été distribuées pour être mangées, tandis que plusieurs morceaux ont été utilisés pour fabriquer de l’huile de noix de coco.

