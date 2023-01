Un homme doute que la remarque “Mr Tweet” d’Elon Musk ait quelque chose à voir avec MrBeast

Y a-t-il quelque chose qu’Elon Musk ne peut pas faire ? Il continue d’amuser Twitter avec ses remarques et déclarations pleines d’esprit tout en leur faisant croire que le chef Twit peut tout faire, n’importe quand. Tout comme ses autres messages excentriques, le propriétaire de Tesla a récemment annoncé qu’il avait changé son nom en “M. Tweet” et que son site lui permettrait de revenir à son vrai nom. Et cela a suscité des spéculations sur le lien de M. Beast avec l’avenir de la plate-forme. Un utilisateur de Twitter doutait du lien du célèbre YouTuber américain vers le changement de nom de Musk et les internautes ne peuvent pas s’arrêter en parler.

Un tweet de @TNAKirsh disait: “Étant donné le changement de nom (Elon Musk) et la biographie de (Mr Beast) sur Twitter, je vais deviner que MrBeast fait une vidéo” Je suis devenu PDG de Twitter pour un jour “… ou est en train de devenir PDG de Twitter, les deux également possibles. Il a même dit qu’il était tout à fait convaincu de cette possibilité et a partagé une capture d’écran du vrai MrBeast, ou Jimmy Donaldson, aimant son tweet. Ce dernier a également changé sa bio Twitter en “Twitter Super Official CEO”. Maintenant, ce qui suit est quelque chose que les tweeples attendent avec impatience !

Donné @Elon Musk changement de nom et @MrBeast twitter bio, je vais deviner que MrBeast est en train de faire une vidéo “Je suis devenu PDG de Twitter pendant une journée”… ou est en train de devenir PDG de Twitter, les deux étant également possibles— TNA Kirsh (@TNAKirsh) 25 janvier 2023

Le tweet improvisé du milliardaire et les actions du YouTuber ont mis les utilisateurs en ligne dans le doute et ils ont commencé à inonder la section des commentaires comme n’importe quoi. “Ouisss, si intelligent de ta partuuuuu !!!!! Merde », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré,« embauché en tant que PDG de Twitter> Vidéo d’une journée dans la vie du PDG de Twitter> licencié en tant que PDG». Certains ont même souhaité que Donaldson reprenne Twitter et ont déclaré : « Le seul auquel je ferais confiance à Twitter ».

Yessss, si intelligent de ta part !!!!!Merde— ADEDOKUN HENRY✍ (@data_klause) 25 janvier 2023

embauché en tant que PDG de Twitter> Vidéo d’une journée dans la vie du PDG de Twitter> renvoyé en tant que PDG – Brad Prasky (@PraskyBrad) 26 janvier 2023

Pendant ce temps, Indian Express a rapporté que la raison du tweet humoristique de Musk était une blague après qu’un avocat représentant les investisseurs de Tesla lors d’une audience l’ait qualifié de tel. “Pour quiconque n’est pas dans la blague, l’avocat des investisseurs qui poursuivent Elon l’a accidentellement appelé” M. Tweetez “tout en le grillant cette semaine”, cité par Patrick McGee, correspondant à San Francisco pour le Financial Times. “Je suis désolé qu’il n’y ait pas d’enregistrement de cela – c’était interdit – mais en gros, Musk a répondu” M. Tweeter ? » Toute la salle d’audience a ri. Et puis Musk a dit “en fait assez précis””, a-t-il ajouté.

