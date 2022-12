Un homme d’Ottawa écope de 18 mois pour son rôle dans la manifestation du 6 janvier au Capitole des États-Unis – Shaw Local

Un homme d’Ottawa a été condamné vendredi à 18 mois de prison fédérale pour avoir poussé des membres de la Garde nationale lors des manifestations du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Mathew W. Capsel, 29 ans, s’est présenté pour la condamnation devant le tribunal de district américain du district de Columbia à Washington, DC Là, il avait plaidé coupable le 2 septembre à un chef d’accusation de troubles civils devant un tribunal fédéral à Washington, DC

Capsel a été initialement accusé de trois crimes, dont l’agression d’officiers fédéraux, après une enquête du FBI. Capsel a été filmé “en train de se battre contre des gardes nationaux jusqu’à ce qu’il soit aspergé de gaz poivré, comme le montre la dernière capture d’écran. Plus précisément, la vidéo montre Capsel chargeant contre un groupe aligné de gardes nationaux, se heurtant à leurs boucliers protecteurs », selon les archives judiciaires.

Capsel a été inculpé le 19 janvier 2021, moins de deux semaines après que des manifestants ont pris d’assaut le Capitole américain. Un agent du FBI a examiné des vidéos et recueilli des déclarations de témoins identifiant Capsel – sur la base de ses traits du visage et d’un tatouage proéminent – ​​comme l’un des manifestants qui se sont battus avec la Garde nationale. Il a ensuite été appréhendé dans le sud de l’Illinois.

Vendredi, Capsel a refusé de faire une déclaration à sa juge chargée de la détermination de la peine, Tanya Chutkan, qui a qualifié l’émeute du 6 janvier de “tentative de renverser le gouvernement” et “elle a presque réussi”.

“Je crains que vous ne soyez monté dans votre voiture et que vous ayez conduit jusqu’à Washington, DC pour tout mélanger, parce que je pense que c’est ce qui s’est passé”, a déclaré Chutkan. Le juge a ajouté plus tard : « Vous n’êtes pas un monstre. Vous n’êtes pas quelqu’un incapable de changer votre vie. Vous êtes un sac mélangé. Vous avez eu des ennuis et c’est votre plus gros problème jusqu’à présent.

L’avocat de la défense Christopher Davis a demandé à Chutkan un an et un jour de garde à vue, arguant que le rôle de Capsel dans l’émeute et ses antécédents criminels étaient quelque peu exagérés. Le dossier de Capsel incluait une infraction juvénile non précisée, mais sinon ce qui consistait en ce que même Chutkan a reconnu être des “accrochages mineurs” avec la loi.

Capsel, a déclaré Davis, ne portait aucune arme, est arrivé sans équipement de protection (il a reçu une protection oculaire après son arrivée) et le contact avec la Garde nationale s’est limité à toucher un bouclier de protection avec son épaule pendant sept secondes ou moins.

“Je peux honnêtement dire que cet homme a des remords”, a déclaré Davis. “Il était dans un mauvais endroit et j’espère qu’il est dans un meilleur endroit maintenant.”

Mais le procureur fédéral Brian Brady a requis 31 mois de prison, citant les tentatives de probation ratées de Capsel – “Il a bénéficié d’une clémence et cela n’a jamais fonctionné” – mais aussi son rôle actif dans l’attisation “d’une foule violente”.

Brady a diffusé trois extraits vidéo (sept au total ont été soumis au juge pour examen) dans lesquels Capsel pouvait être entendu dire à d’autres émeutiers de “tenir la ligne” et de pousser contre la Garde nationale, ce qu’il a lui-même fait après l’imposition d’un couvre-feu.

Brady a reconnu qu’il n’était pas entré dans le Capitole mais que c’était “malgré tous ses efforts” et “il était là pour se battre”.

“Il n’avait pas de remords le 6 janvier. Il n’avait pas de remords le 7 janvier”, a déclaré Brady. “Il n’avait des remords qu’après avoir été attrapé.”

Chutkan a opté pour une peine moyenne d’un an et demi suivie d’une libération surveillée de 24 mois plus 2 000 $ en dédommagement. Le juge a déclaré que Capsel méritait un congé pour ne pas être entré dans le Capitole américain et en considération de ses trois enfants mineurs. Néanmoins, Chutkan a déclaré que sa conduite le 6 janvier méritait quelque chose au nord d’une peine minimale.

“Vous n’êtes pas non plus parti”, a déclaré le juge. « Tu criais. Vous étiez pulvérisé. Vous encouragez les gens. Et tu es là après le couvre-feu.

Capsel n’a pas été immédiatement arrêté. Chutkan lui a permis de se rendre aux autorités à une date à déterminer.