Un homme d’Osoyoos transforme le garage en atelier du Père Noël et offre des vélos aux enfants ce Noël

La mission de Noël de Bryan Miles a commencé à la mi-octobre lorsqu’un duo mère-fils s’est approché de son entrée à Osoyoos à la recherche d’un vélo argenté et bleu.

Miles a été chargé de réparer le vélo rouillé et endommagé de l’enfant une semaine plus tôt, après avoir publié un message innocent sur Facebook sur son intention d’aider à réaliser autant de rêves que possible.

“J’aimerais faire quelque chose pour les personnes dans le besoin en cette saison des fêtes”, a-t-il écrit dans un groupe de médias sociaux local. Alors, comme un elfe de la vie réelle, Miles a transformé son garage en quelque chose qui ressemble à l’atelier du Père Noël.

Son idée était simple : utiliser les outils de son garage d’Osoyoos pour réparer des vélos à travers l’Okanagan qui appartiennent à des enfants et à des familles qui n’ont pas les moyens d’en acheter un nouveau.

Depuis lors, il a réparé 25 vélos et en a actuellement 40 autres dans son allée, prêts à être réparés.

“Mon cœur dit ceci… aucun enfant ne devrait partir sans vélo”, a déclaré Miles. “Aider n’est pas toujours une question d’argent, mettre un sourire sur le visage de quelqu’un peut changer sa vie.”

Le résident d’Osoyoos a passé des heures chaque jour en novembre à travailler sur ses réparations. Certains vélos prennent deux heures à réparer, et d’autres occupent moins de 20 minutes de son temps.

Quoi qu’il en soit, Miles est prêt à terminer le travail quoi qu’il arrive avant le matin de Noël.

“S’il me reste encore quelques problèmes à régler d’ici la veille de Noël, je travaillerai toute la nuit pour m’assurer que chaque enfant a le sourire aux lèvres”, a-t-il déclaré.

Miles pense à cette conversation dans la cour d’école qui a lieu chaque mois de janvier lorsque les enfants retournent à l’école après les vacances d’hiver – qu’avez-vous reçu pour Noël ?

Parfois, ce n’est pas une question amusante à répondre.

“Entendre parler de ce que les autres ont reçu pour Noël ne fait pas toujours que quelqu’un se sente bien à cet âge”, a-t-il expliqué. “Beaucoup de familles ont des difficultés financières et tous les enfants n’auront pas ce moment de vacances dont ils rêvent.”

Au moment où les vacances sont venues et passées, Miles s’attend à avoir terminé plus de 70 vélos comme surprise de Noël pour les enfants de la région.

Il n’y a pas que Miles, cependant. La communauté s’est mobilisée pour donner plusieurs vélos qui ne sont pas utilisés, afin que le résident d’Osoyoos puisse les offrir aux familles dans le besoin.

Pendant des semaines, Miles a demandé à des gens de lui déposer des vélos à Osoyoos. Il s’est également porté volontaire pour les récupérer, comme en témoignent ses publications sur Facebook.

Cela en valait la peine, dit-il, surtout après avoir vu le visage d’un garçon d’Oliver lorsqu’il lui a présenté son nouveau vélo amélioré.

“Quand j’ai fini les vélos et que j’ai vu le sourire du petit garçon après avoir vu le vélo, cela m’a littéralement mis les larmes aux yeux”, a déclaré Miles. “L’une des raisons pour lesquelles je fais cela, c’est parce que tant de gens m’ont aidé dans la vie, et je veux juste faire de même.”

Des mises à jour sur la mission de Noël de Miles sont disponibles sur la page Facebook d’Osoyoos Connect.

Lorsqu’on lui a demandé si son don à l’échelle de la région se poursuivrait après les vacances, il a poussé l’idée un peu plus loin.

“Bien sûr, j’aimerais le faire plus souvent,” répondit-il. “En ce moment, il s’agit davantage des enfants, mais j’aimerais aussi éventuellement le faire pour les adultes et redonner à tout le monde.”

Une publication Facebook faisant référence au travail de Bryan Miles en cette saison des fêtes. L’homme d’Osoyoos a réparé des dizaines de vélos pour enfants avant Noël. (Facebook)

