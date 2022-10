Un homme d’Osoyoos arrêté après avoir volé des pancartes électorales – Kelowna Capital News

Un homme d’Osoyoos qui a été filmé à plusieurs reprises en train de voler des pancartes électorales a été arrêté, a confirmé la GRC le 13 octobre.

Osoyoos First, une liste en lice pour les élections du 15 octobre dans la ville, a partagé une paire de vidéos cette semaine via Facebook qui révèle le même homme trafiquant des pancartes pour le candidat à la mairie Dustin Sikora.

Sikora, le chef d’Osoyoos First, dit que ses panneaux ont disparu près de l’intersection de la 92e avenue et de Spartan Drive entre le 7 et le 11 octobre, ce qui l’a amené à installer une caméra de sécurité.

Bien que l’homme ait été arrêté, le rapport de police soumis par le groupe n’a pas encore été transmis aux services des poursuites de la Colombie-Britannique, a déclaré la GRC à Black Press. L’identité de l’homme ne peut donc pas être révélée par la police pour le moment.

Cependant, plusieurs résidents, dont Sikora, l’ont reconnu comme étant Marcel St. Louis. Il est le mari de Janis St. Louis, l’agent financier de la candidate sortante à la mairie Sue McKortoff.

“(Marcel et Janis) sont tous deux très connus comme des amis proches du maire McKortoff et ce cercle social s’est battu très fort pendant l’élection pour garder son statut intact”, a déclaré Sikora dans un communiqué.

« Cependant, commettre des activités criminelles est exagéré. Je me retrouve maintenant avec encore plus de questions que de réponses.

Il a été largement rapporté cette semaine que McKortoff et son agent financier n’étaient pas au courant que les pancartes de Sikora avaient été volées.

La falsification du matériel électoral en Colombie-Britannique pourrait entraîner une amende maximale de 10 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale d’un an.

“Les rapports faits à notre équipe ainsi que les vérifications d’inventaire et de localisation ont conclu que plusieurs pancartes électorales avaient été volées sur une période de plusieurs jours”, a déclaré Sikora. “Personnellement, je prends cette affaire très au sérieux car c’est un symbole de ce qui doit changer.”

Le jour des élections municipales en Colombie-Britannique est le samedi 15 octobre.

McKortoff et Sikora sont les seuls candidats à la mairie d’Osoyoos.

