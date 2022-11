Un homme dort dans un hamac niché entre deux montagnes, une vidéo étourdit Internet

Les médias sociaux regorgent de gens qui essaient des choses folles et tentent de nouvelles aventures. Dans un autre incident de ce type, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un homme se reposant dans un hamac entre deux petites montagnes. Téléchargée par l’utilisateur de Reddit @solateor, la vidéo montre un homme qui a caché son hamac entre deux montagnes. Assis dans le hamac, il montre la vue abrupte qui l’entoure. « Hamac au sommet des Pyrénées en Espagne », lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir la raideur qui entoure l’homme. Sa bravoure est ce qui a laissé les internautes en admiration totale. Regarde:

La vidéo a plus de 205 000 vues. “Imaginez entrer et devoir chier”, a commenté un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit : « Il escalade une flèche, attachez-y une extrémité. À l’autre bout du hamac, il s’attache à une grande corde. Descendez de la flèche, dirigez-vous vers l’autre flèche et tendez la corde. Cela lui permettra d’obtenir l’autre bout du hamac à nouer sur la 2e flèche qu’il a escaladée.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo ébouriffante qui a fait le tour d’Internet montrait un iceberg géant se retournant juste au moment où deux alpinistes tentaient de l’escalader. Dans le clip, mis en ligne sur Twitter, on voit deux hommes descendre d’un bateau pour monter sur un immense iceberg au milieu de l’océan. Après avoir atterri sur l’iceberg, les deux grimpeurs commencent à l’escalader à l’aide de leurs piolets, inconscients du danger qui les attend.

Quelques instants plus tard, on voit que l’iceberg commence à bouger, incitant les gens sur le bateau à alerter les grimpeurs. Le duo essaie d’accélérer le rythme et d’atteindre le sommet mais échoue car l’iceberg s’effondre rapidement. Ils se retrouvent dans l’eau glacée, presque écrasés sous l’énorme iceberg.

