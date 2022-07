Un homme d’Orland Park plaide coupable à l’homicide par imprudence d’une femme enceinte et de 3 fils en 2017 – Shaw Local

An Orland Park a plaidé coupable d’homicide par imprudence dans un accident impliquant deux véhicules en 2017 qui a entraîné la mort d’une femme enceinte et de ses trois fils.

Jeudi, George Lenard, avocat de Sean Woulfe, 30 ans, a déclaré au juge du comté de Will Dan Rippy que son client avait pris la décision de plaider coupable d’avoir causé l’homicide imprudent de Lindsey Schmidt, 29 ans, son enfant à naître et ses fils Owen, 6 ans, Weston, 4 ans, et Kaleb, 1.

Schmidt et ses enfants se trouvaient à l’intérieur d’une Subaru Outback qui a été heurtée par le camion de Woulfe le 24 juillet 2017, dans le canton de Washington, dans l’est du comté de Will.

“Il ne veut pas que le père subisse un autre procès”, a déclaré Lenard à Rippy, faisant référence à Edward Schmidt, le mari de Lindsey Schmidt et père de leurs enfants.

Le procès devant jury de Woulfe s’est soldé par une annulation du procès le 30 mars après que les jurés n’ont pas réussi à parvenir à un verdict unanime dans l’affaire.

Woulfe a plaidé coupable jeudi à cinq des 16 accusations d’homicide imprudent déposées contre lui dans un acte d’accusation. Chaque accusation faisait référence aux cinq victimes tuées dans l’accident, y compris l’enfant à naître de Lindsey Schmidt.

Le procureur adjoint du comté de Will, Jeffrey Tuminello, a déclaré à Rippy que les preuves de l’État montreraient que le véhicule de Woulfe roulait à 83 à 84 mph au moins cinq secondes avant de s’écraser sur le véhicule de Lindsey Schmidt. La limite de vitesse affichée était de 55 mph.

La caution de Woulfe a été révoquée et l’adjoint du shérif du comté de Will l’a arrêté afin qu’il puisse être emprisonné. Il n’a pas encore été condamné.

Woulfe doit comparaître devant le tribunal le 17 novembre pour fixer la date de sa condamnation. Un rapport d’enquête présentencielle pour Woulfe devrait être terminé d’ici le 23 septembre.