Un homme d’Orland Park écope de 8 ans de prison pour une fusillade en Crète en 2018 – Shaw Local

Un criminel condamné à quatre reprises a été condamné à huit ans de prison pour une fusillade dans le canton de Crète en 2018, a annoncé vendredi le procureur du comté de Will, James Glasgow.

La juge de circuit Amy Bertani-Tomcazk a condamné Tomas Rekasius, 31 ans, d’Orland Park à 8 ans de prison pour une fusillade dans le canton de Crète en 2018, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will dans un communiqué de presse annonçant la condamnation.

Rekasius connaissait la victime depuis la prison, a déclaré le procureur du comté de Will. Il a été reconnu coupable le 21 septembre 2022 d’être un criminel d’habitude armé, un crime de classe X et une décharge aggravée d’une arme à feu, un crime de classe 1, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

Bertani-Tomcazk a présidé le procès, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

Rekasius s’est arrêté dans l’allée de la victime dans une fourgonnette avec sa petite amie sur le siège passager, tandis que la victime tirait un véhicule dans son garage, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

La victime, qui travaillait sur la Subaru Outback de Rekasius, qui se trouvait dans l’allée, s’est dirigée vers le véhicule pour dire à Rekasius qu’il avait besoin de pièces supplémentaires, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

Rekasius s’est fâché et a pointé un pistolet semi-automatique sur la victime, a déclaré le procureur du comté de Will. La victime a levé les mains et a dit à Rekasius que son enfant était présent, a déclaré le procureur du comté de Will.

Pointant toujours le pistolet sur la victime, Rekasius a reculé hors de l’allée et a commencé à conduire, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will. Lorsque la victime est entrée dans la rue, Rekasius a arrêté la fourgonnette, est sorti et a ensuite tiré un coup de feu dans la direction de la victime, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will. Rekasius est ensuite remonté dans le véhicule et s’est enfui, a déclaré le procureur du comté de Will.

Au moment où Rekasius a commis les infractions dans cette affaire, il était sous caution dans le comté de Cook pour une autre affaire : batterie aggravée/étranglement, pour laquelle il purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour batterie aggravée/étranglement, Will County State’s Attorney a dit.

« Nous avons de la chance que personne n’ait été blessé lorsque Rekasius a tiré avec son arme, mais sa conduite démontre qu’il est un canon lâche dangereux et volatil qui doit être derrière les barreaux. » — Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow

Rekasius ne recevra pas de crédit dans ce cas pour le temps passé. C’est parce qu’il purge toujours sa peine dans l’affaire du crime du comté de Cook, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

Ainsi, après que Rekasius aura purgé sa peine dans le comté de Cook, il commencera sa peine dans cette affaire et il la purgera à 85% », a déclaré le procureur de l’État du comté de Will. Rekasius purgera trois ans de liberté surveillée obligatoire, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

Rekasius a également été précédemment condamné dans le comté de Champaign pour la fabrication et la livraison de substances contrôlées. Will County State’s Attorney dit.

En outre, Rekasius a déjà été condamné pour possession de substances contrôlées alors qu’il était en probation pour une autre infraction liée à la drogue, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.

« Rekasius est déjà un criminel de carrière violent à l’âge de 31 ans. Compte tenu de ses antécédents d’infractions répétées à la loi sans scrupule, il n’est pas surprenant qu’il ait commis d’autres crimes ici dans le comté de Will alors qu’il était sous caution », a déclaré Glasgow dans le communiqué de presse. . « Nous avons de la chance que personne n’ait été blessé lorsque Rekasius a tiré avec son arme, mais sa conduite démontre qu’il est un canon lâche dangereux et volatil qui doit être derrière les barreaux. Les citoyens respectueux des lois du comté de Will ont le droit absolu d’être protégés contre les délinquants violents comme Tomas Rekasius.

Glasgow a remercié les procureurs adjoints de l’État Christine Vukmir et Chelsea Selvey, l’avocate des témoins des victimes Danette Pasdertz et l’assistante Kendall Ziech pour leur travail acharné dans cette affaire, a déclaré le procureur de l’État du comté de Will.