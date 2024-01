Un homme d’origine indienne sera jugé en Espagne après avoir plaisanté sur l’explosion d’un avion

M. Verma a déclaré que le message était “une blague dans un groupe privé”.

Un procès est en cours en Espagne pour Aditya Verma, un Britannique accusé d’avoir provoqué des troubles à l’ordre public en plaisantant sur l’explosion d’un avion. Verma a commenté sur Snapchat lors d’un voyage sur l’île de Minorque avec des amis en juillet 2022 : BBC signalé.

M. Verma a envoyé le message avant de quitter l’aéroport de Gatwick, qui disait : “En route pour faire exploser l’avion (je suis membre des talibans).”

M. Verma a déclaré lundi devant un tribunal de Madrid : “L’intention n’a jamais été de causer de la détresse ou de nuire au public”.

S’il est reconnu coupable, l’étudiant pourrait devoir faire face à des dépenses importantes, puisque deux avions à réaction de l’armée de l’air espagnole ont été déployés.

Après avoir été détecté par les services de sécurité britanniques, le message de M. Verma a été rapidement porté à l’attention des autorités espagnoles alors que l’avion d’easyJet était toujours en vol.

Selon la procédure devant un tribunal de Madrid, il a été supposé que le message avait suscité des inquiétudes après avoir été intercepté via le réseau Wi-Fi de Gatwick. Par la suite, deux avions de combat espagnols F-18 ont été envoyés pour flanquer l’avion.

L’un des avions a suivi l’avion de près jusqu’à ce qu’il atterrisse à Minorque, où des recherches approfondies ont été menées. M. Verma, alors âgé de 18 ans, a été arrêté et a passé deux jours en garde à vue avant d’être libéré sous caution.

À son retour au Royaume-Uni, il a été interrogé par les agences de renseignement britanniques MI5 et MI6 avant de regagner son domicile à Orpington, dans le Kent.

Comparaissant devant le tribunal lundi, M. Verma – qui étudie actuellement l’économie à l’Université de Bath – a déclaré que le message était « une blague dans un groupe privé ».

“Il vient d’être envoyé à mes amis avec qui je voyageais ce jour-là”, a-t-il déclaré.

Expliquant pourquoi il a envoyé ce message, M. Verma a déclaré : “Depuis l’école, c’est une blague à cause de mes traits… C’était juste pour faire rire les gens.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait pensé lorsqu’il avait vu les avions de combat flanquer l’avion, M. Verma a répondu : “La guerre entre la Russie et l’Ukraine était en cours, j’ai donc pensé qu’il s’agissait d’un exercice militaire lié à [that] conflit.”

Il a indiqué que le pilote de l’avion avait fait une annonce disant aux passagers que les avions de combat avaient été décollés à cause d’un signal de détresse envoyé par erreur.

La police a déclaré au tribunal qu’elle avait fouillé le téléphone de M. Verma et, bien qu’elle ait découvert qu’il avait fait des recherches sur les affrontements entre le Pakistan et l’Inde et sur les possibilités d’attaque de l’État islamique dans cette région, elle n’avait rien trouvé d’intéressant reliant M. Verma au radicalisme djihadiste. , a rapporté la BBC.

Bien que M. Verma ne fasse pas face à des accusations de terrorisme ni à la perspective d’une peine d’emprisonnement, il peut être soumis à une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 euros (Rs 20,35,145) s’il est reconnu coupable. Par ailleurs, le ministère espagnol de la Défense demande le remboursement de 95 000 euros (Rs 85,92,835) de dépenses.