Un homme d’origine indienne a demandé à déménager de 1 mètre ou à payer une amende de 1,6 crore à Auckland, voici pourquoi

Un homme d’origine indienne nommé Deepak Lal, qui est également propriétaire d’une maison à Auckland, a été poursuivi par un promoteur et demandé de payer 315000 dollars néo-zélandais (plus d’un crore en roupies indiennes) pour avoir construit sa maison « au mauvais endroit ». Sa propriété a été construite à la limite du voisin. C’est devenu un cauchemar pour lui car il y a une différence d’un mètre seulement entre la limite de la maison de Lal et l’endroit où elle aurait dû être située. L’erreur aurait été commise par le constructeur, mais Lal doit effectuer le paiement pour la construction de la maison au mauvais endroit. En 2020, il avait contacté une entreprise de construction nommée « Pinnacle Homes » pour concevoir et construire sa maison dans la région de Papakura à Auckland, sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Même si les travaux de construction étaient presque terminés à la mi-2020, les travaux de finition de la maison de trois chambres se sont arrêtés en août après que l’entreprise de construction l’ait appelé pour lui parler de la confusion des limites. à la limite de sa propriété voisine appartenant à une société appelée C94 Development. L’entreprise veut qu’il déménage un peu ou qu’il paie 315000 $ de dommages et intérêts, nzherald.co.nz signalé.

La situation est devenue un «cauchemar» pour Lal. «Je me réveille au milieu de la nuit et je pense: comment vais-je résoudre ce problème?», A déclaré Lal.

Selon lui, le Conseil d’Auckland a approuvé l’autorisation de construction de la maison. Un arpenteur a été embauché pour certifier l’emplacement de la maison et il a été constaté que le bâtiment était conforme au consentement.L’avocat de Lal, Matt Taylor, a déclaré que le problème était survenu «à la suite d’une erreur commise au stade de la conception».

Une société basée à Hamilton, HQ Designs, a été embauchée par Pinnacle Homes. On a demandé à HQ Designs d’élaborer les plans et de déposer le consentement du bâtiment et il a fait de même. Le chef de projet de Pinnacle Homes, Johnny Bhatti, a déclaré que son entreprise et l’arpenteur avaient adhéré aux plans. Il a tenu HQ Designs et le conseil responsables de la question.

Le conseil d’Auckland a été informé de la question et un porte-parole a déclaré que le conseil était en train de l’examiner.

