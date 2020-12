Un passager de 83 ans qui a initialement été testé positif pour le coronavirus lors d’une «croisière vers nulle part» au départ de Singapour cette semaine, obligeant des milliers de passagers et de membres d’équipage à rentrer au port un jour plus tôt, n’a pas eu le virus après tout, des responsables a déclaré jeudi. Le passager, qui avait la diarrhée à bord du navire Quantum of the Seas et avait passé un test Covid-19 obligatoire, a depuis été testé négatif à plusieurs reprises, a déclaré le ministère de la Santé de Singapour. dit dans un communiqué. « L’échantillon prélevé sur l’individu ce matin est revenu négatif pour le virus », ont déclaré jeudi des responsables. C’était le troisième test négatif après deux mercredi qui sont également revenus négatifs. Les ordres de mise en quarantaine pour les contacts étroits de l’homme et les autres passagers à bord du navire ont ensuite été annulés, a déclaré le ministère.

L’Office du tourisme de Singapour a déclaré que la recherche des contacts a commencé immédiatement après le test positif de l’homme et que toutes les activités de loisirs à bord ont été annulées. Le capitaine du navire avait également ordonné aux invités de rester dans leurs cabines pendant l’enquête. Quantum of the Seas, qui appartient à Royal Caribbean, est retourné au Marina Bay Cruise Centre à Singapour à 8 heures mercredi. Tous les passagers et membres d’équipage restants ont dû subir des tests obligatoires au débarquement, a déclaré l’office du tourisme. Le conseil a également demandé aux passagers de surveiller leur santé pendant 14 jours et de subir un test sur écouvillon dans un centre gouvernemental désigné à la fin de la période de surveillance. Lorsque la croisière a quitté la ville-État lundi, les 1680 passagers et 1148 membres d’équipage avaient été testés négatifs pour Covid-19, selon l’office du tourisme. L’incident souligne les incertitudes auxquelles l’industrie mondiale du tourisme, battue par la pandémie, est confrontée alors qu’elle peine à redémarrer. Le navire de croisière est l’un des deux à opérer au départ de Singapour ce mois-ci tout en mettant en place une longue liste de précautions de sécurité pour rassurer les passagers.