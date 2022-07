Un homme donne plus de Rs 10 Lakh à des étrangers pour diffuser le message d’amour de maman

L’histoire d’un homme âgé fait fondre les cœurs sur Internet. L’histoire réconfortante partagée dans un fil Twitter révèle que l’homme a donné de l’argent à des inconnus, dans l’espoir de diffuser le message d’amour universel. De plus, dans le but de diffuser son message, il a jusqu’à présent donné plus de 13 000 dollars à des inconnus qu’il a rencontrés au Waffle House en Floride, aux États-Unis.

L’incident a été révélé après que l’utilisateur de Twitter, Kevin Cate, a publié un long fil de discussion, accompagné de la photo de l’homme âgé, assis à une table de restaurant. La photo montre le vieil homme assis avec un tas d’argent liquide et de petits morceaux de papier sur lesquels était écrit “Love Every Body”. Tout en partageant la photo, Kevin a écrit : « J’ai vu cet homme assis tout seul dans un Waffle House à Midway, en Floride. Alors je lui ai dit bonjour et lui ai demandé ce qu’il faisait avec cet argent. Répondant à la question de Kevin, l’homme âgé a révélé que depuis 2014, il donnait 1 $ et 5 $ en espèces à des inconnus.

Cependant, ce qu’il a dit après cela a laissé Kevin stupéfait et curieux d’en savoir plus. L’homme âgé a déclaré qu’au cours des huit dernières années, il avait donné plus de 13 000 $ (Rs 10 lakh) à des étrangers qu’il avait rencontrés au Waffle House of Florida’s Midway. Kevin a déclaré dans un autre tweet : « Il m’a dit que depuis 2014, il distribuait 1 $ et 5 $ à des inconnus, ici et ailleurs. Alors bien sûr, je lui pose la question. Lorsque, par curiosité, Kevin a interrogé davantage le vieil homme, il a déclaré: “Il a dit qu’il avait donné plus de 13 000 $ à des étrangers, des enfants et des personnes qu’il rencontrait à Waffle House (son préféré) et ailleurs.”

Kevin a poursuivi: «Et ils viennent tous avec cette note que vous voyez sur la photo. Il les copie et les découpe tous les quelques jours. Évidemment, je pose des questions sur la note. À cela, l’homme a répondu avec une belle histoire sur sa mère, qui a pris d’assaut Internet et touché le cœur de tout le monde. Kevin a écrit: “Cela dit” aime tout le monde “. Pourquoi? Il m’a dit que ce sont les trois derniers mots que sa mère lui a dits. Et il me le répète. Elle n’a pas dit “je t’aime”. Elle a dit: “aimez tout le monde.” C’est donc ce que je fais. Aimer chaque corps. Alors que la section des commentaires était inondée de nombreuses personnes louant cet acte de gentillesse, nous sommes tombés sur un commentaire qui partageait l’expérience de première main de l’utilisateur avec l’homme.

L’utilisateur a commenté: «J’ai remodelé la maison de cet homme et il donnait 5 $ à chaque travailleur et cette note tous les jours où nous étions là-bas. Le chantier a duré plus d’un mois. Vraiment l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées. Un autre a commenté: «Regardez comment Dieu reconstitue sa capacité à donner une expression d’amour de manière cohérente. Inspirant.” La section des commentaires a été inondée de nombreuses personnes qualifiant le vieil homme de «modèle».

