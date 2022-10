Un homme donne des coups de pied et tire une vache, puis apprend la leçon d’une vie

Vous pouvez souvent rencontrer des panneaux indiquant – “Ne taquinez pas les animaux” lorsque vous visitez un zoo. Tout comme les humains, les animaux possèdent aussi des émotions, et nous ne devrions même jamais penser à leur faire du mal. Bien que beaucoup de gens ne respectent pas cette règle parfois. Ils jettent des cailloux sur les animaux, les maltraitent et les imitent aussi. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que les conséquences de leurs actions pourraient en fait être très dangereuses. Une telle vidéo d’un homme maltraitant une vache, qui a terriblement mal tourné, a récemment fait surface sur Internet. La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter avec la légende – « Kalesh With Animal. Cow-Gang Assemblez.

Kalesh avec animal (Cow-Gang Assemble 💪) pic.twitter.com/JaOHU7WjRo — r/Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) 13 octobre 2022

La vidéo de 16 secondes s’ouvre sur un homme tirant une corde attachée contre la patte d’une vache pendant que deux autres garçons le regardent. Incapable de détacher la corde des pattes de la vache, l’homme lui donne un coup de pied impitoyable sur le ventre. Cependant, il ne s’arrête pas là. L’homme tire ensuite la queue de la vache, la faisant tournoyer à plusieurs reprises.

Bien que la vache agisse patiemment au début, elle s’agite visiblement après que l’homme ait touché sa queue. Il tourbillonne dans un mouvement rapide, jetant l’homme au sol et l’attaquant avec ses cornes. La vache piétine alors impitoyablement le torse de l’homme, alors que le groupe de garçons hurle de terreur.

La vidéo a attiré l’attention de nombreux utilisateurs de médias sociaux. Ils ont afflué vers la section des commentaires de la vidéo pour souligner la faute de l’homme. “Jaisa karoge waise bharoge”, a souligné un utilisateur. “Bien fait. Il le mérite… si vous ne pouvez pas respecter de si belles créatures de Dieu… elles ne vous respecteront pas non plus », a fait remarquer un autre.

Jaisa Karoge Waisa Bharoge pic.twitter.com/L0Cz988miz — Batman 🦇 (@i_batman_here) 13 octobre 2022

Bravo 🐮 il le mérite..si vous ne pouvez pas respecter de si belles créatures de dieu… elles ne vous respecteront pas non plus – cerise (@11_cherry_11) 13 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 73 000 vues sur la plateforme de micro-blogging. Cette séquence choquante est un rappel brutal qu’il ne faut jamais jouer avec les animaux.

Que pensez-vous de la vidéo ?

