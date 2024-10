Un homme d’Omagh veut de l’aide après une « vie ruinée » par un vaccin

M. Lowe a déclaré que même s’il n’était pas opposé aux vaccins, sa vie avait été détruite.

L’Agence de santé publique (PHA) a déclaré que les avantages des vaccins dans la prévention du Covid-19 et des complications graves qui y sont associées dépassaient de loin les effets secondaires actuellement connus chez la majorité des patients.

M. Lowe a été référé à l’hôpital Guy’s and St Thomas de Londres, où on lui a dit que le vaccin « était reconnu par mon corps comme une toxine, et c’était la cause de mes problèmes ».

Il s’est effondré et a pleuré.

« Ma femme et moi étions assis dans cette petite pièce à Westminster avec environ sept ou huit consultants qui me disaient que le vaccin avait détruit le nerf du côté droit de mon visage et qu’il était très peu probable que je m’en remette un jour », a-t-il déclaré. dit.

Dans des lettres vues par BBC News NI, des spécialistes londoniens de la gestion de la douleur ont confirmé que l’apparition des symptômes pouvait être attribuée au rappel du vaccin Covid.

En avril 2024, M. Lowe a été diagnostiqué par un neurologue consultant du Southern Health Trust avec une « neuropathie douloureuse du trijumeau » qui avait « le vaccin Covid comme principal facteur causal ».

Il a également développé une neuropathie sensorielle des petites fibres qui, selon le consultant, « est également l’une des manifestations neurologiques liées au vaccin ».

« J’ai du mal quand je pense à ce que dix années supplémentaires vont me faire, parce qu’au cours des trois années environ que j’ai vécues, cela m’a détruit et cela empire », a déclaré M. Lowe.