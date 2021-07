Un homme divorce de sa femme et part en lune de miel avec son amie

Se séparer de quelqu’un que vous aimiez autrefois est une tâche très difficile. Cela prend surtout beaucoup de temps quand on est marié. En plus de cela, si vous voyez votre ex-amant partir en peu de temps, cela fait encore plus mal. Un de ces cas a été révélé où une femme a eu le cœur brisé et a été trahie après que son mari depuis quatre ans et demi l’ait quittée pour sa meilleure amie. Cette femme a eu le choc de sa vie lorsqu’elle et son mari prévoyaient de partir en lune de miel qu’ils prévoyaient depuis plusieurs années.

Kathryn (nom changé) a déclaré à Divorce Diaries qu’après son mariage, elle et son mari, Tim, ne pouvaient pas partir en lune de miel car ils étaient plus concentrés sur l’économie d’argent pour acheter une maison en premier. Pour cette raison, ils ont même eu un mariage à petit budget. Après leur mariage, le couple a passé quelques nuits dans un hôtel de leur ville offert par les parents de Tim.

Près de cinq ans plus tard, lorsque le couple a réussi à acheter une maison et à fonder une famille, ils ont décidé de réserver des vacances avant qu’il ne devienne plus difficile de voyager avec un enfant.

Lors de la planification des vacances, ils ont réservé leurs vols, ont pris un mois de congé et se sont envoyés par courrier divers liens d’hôtels et d’activités pendant leur séjour. Ils sont même tombés sur une énorme vente dans un hôtel de luxe où ils voulaient rester assez longtemps. Par la suite, ils ont décidé de le réserver, en soirée.

Cependant, au grand choc de Kathryn, lorsqu’elle est arrivée à la maison, elle a constaté que son mari n’était plus excité. La prochaine chose qu’il a demandée était le divorce. Lorsque Kathryn a essayé de connaître la raison de sa décision, il lui a dit « froidement » qu’il n’était plus « amoureux » d’elle et que le mariage « n’allait donc pas fonctionner ».

En entendant ces mots, Catherine était bouleversée. Bientôt, la nouvelle s’est répandue parmi les membres de la famille et les amis du couple. Les proches de Kathryn n’avaient aucun sens à cela. Sa mère a essayé de savoir s’il y avait quelqu’un d’autre sur la photo. Cependant, jusque-là, elle ne le savait pas. Après un certain temps, ses amis ont commencé à agir étrangement et l’ont exclue des réunions sociales. Cela a aggravé les choses pour une Catherine déjà seule.

Puis un jour, Catherine a pensé à inviter sa meilleure amie pour le petit-déjeuner, qui n’avait pas non plus assisté aux événements avec d’autres amis. Lorsqu’elle est venue la rencontrer, deux de ses autres amis l’ont suivie. Nerveusement, ils lui ont dit qu’un des bons amis de Kathryn du groupe sortait avec Tim. Elle a été choquée d’entendre cela et a essayé d’appeler son ami et son mari, mais personne n’a répondu. Lorsqu’elle est allée voir son amie à son bureau, elle a appris qu’elle était en congé. Elle se souvint alors qu’à cette époque, elle et son mari étaient censés être en voyage de noces.

Kathryn a ensuite appelé sa meilleure amie qui a révélé qu’elle avait vu une vidéo sur Instagram publiée par l’amie qui sortait avec Tim. Selon le clip, qui a été supprimé bientôt, un homme qui ressemblait à Tim l’a suivie dans l’hôtel où Kathryn avait l’intention de rester. Kathryn dévastée a appelé quelques amis communs et a découvert que son mari était effectivement parti en lune de miel avec son amie.

Kathryn a déclaré que l’incident déchirant s’était produit avec elle il y a environ deux ans, après quoi elle a dû suivre une thérapie. Mais elle s’en est enfin remise. Elle a conclu en remerciant son conseiller tout au long de son parcours.

