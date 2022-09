Un homme a partagé une photo de la délicatesse bengali “luchi” (puri en hindi) sur Twitter et l’a présentée comme “l’expression de l’affection des femmes dans les foyers bengalis”. La déclaration a suscité des critiques de la part des utilisateurs de Twitter, étant donné que la plupart des femmes dans les sociétés patriarcales effectuent un travail dur et non rémunéré dans leur foyer. Malgré la « gratitude » de ceux qui bénéficient de ce travail, les tâches ménagères sont largement considérées comme la « responsabilité » d’une femme, même s’il s’agit d’une compétence de base comme la cuisine ou le nettoyage.

Partageant la photo, l’utilisateur de Twitter a écrit: “Expression d’affection traditionnelle mais largement répandue chez les femmes dans les ménages bengalis, largement réservée aux gendres mais également étendue aux enfants et aux frères et sœurs, principalement refusée aux maris[sic].” Non seulement a-t-il perpétué la norme patriarcale, mais il a également réussi à utiliser une fois de plus le shtick sournois mais fatigué du « mari refusé », un phénomène qui se produit lorsque le sentiment de droit d’un mari patriarcal est réfuté.

Je ne veux pas minimiser votre sentiment, mais cette “affection des femmes” est souvent due au manque de choix et à la manipulation en normalisant le travail des femmes. Si les hommes devaient faire frire un luchi/puri à la fois pour 5 à 6 membres de la famille (30 à 40 luchi en tout), cela ne resterait pas un régal dans la plupart des ménages. https://t.co/Rkg6MDr8d4 – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 7 septembre 2022

Le droit masculin de ce «diplomate» est stupéfiant. Les tweets et les réponses cités sont une explosion. Je ne m’attendais probablement pas à ce que son tweet nous offre des heures de divertissement.✨✨✨ J’espère qu’il en tirera des leçons et qu’il commencera à cuisiner ‍ https://t.co/L1E5lBZVOd — SRK_x10 (@010_srk) 7 septembre 2022

Le mari n’a pas de mains pour faire des luchis ?? Le droit est nauséabond https://t.co/aZUlSGTkal — Devlina دیولینا (@AarKiBolboBolo) 7 septembre 2022

C’est exactement le genre de “sexisme occasionnel” dont nous devons sortir. Nous, les hommes, devons nous réveiller tous les jours et évoluer, afin que nos enfants n’utilisent jamais de telles phrases pour décrire une femme et ses sentiments envers quoi que ce soit. Ce n’est pas de l’appréciation mais du conditionnement. https://t.co/OhaVSNfnAj – JOJO (@bubblewrapster) 7 septembre 2022

Je dois avoir beaucoup d’affection pour moi parce que quand j’ai envie d’un Poori ou d’un Luchi, je le fais. Ce n’est pas si dur. ‍♂️‍♂️ Arrêtez d’essayer d’attacher au hasard des corvées aux femmes de votre vie que vous pouvez faire vous-mêmes. https://t.co/yOYbHQkVQO — Gaurav Sabnis (@gauravsabnis) 7 septembre 2022

Cette critique signale certainement un petit pas dans la bonne direction.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici