Un homme disparu retrouvé mort à l’intérieur d’une statue de dinosaure à Barcelone (VIDEO)

L’horrible découverte a été faite par un père et son fils qui jouaient autour de la grande statue de dinosaure battue, située dans la banlieue sud-est de Barcelone, à Santa Coloma de Gramenet. Selon les médias locaux, le père a remarqué une odeur nauséabonde – et a vu un cadavre à travers une fissure dans la statue, en informant immédiatement les autorités.

Des images de la scène montrent des pompiers ouvrant l’hélice pour récupérer le corps. La personne décédée s’est avérée être un homme de 39 ans de la région, qui avait été porté disparu par sa famille.

🔴 Troben el cos sense vida d’un home dins d’un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immédiatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 – El Mirall.net (@elmirallnet) 22 mai 2021

On ne sait pas comment l’homme a réussi à pénétrer à l’intérieur de la statue. Le support de dinosaure semble être assez battu – il manquait sa mâchoire inférieure et avait un pénis peint à la bombe sur le côté – mais il n’avait pas eu d’ouvertures visibles suffisamment grandes pour entrer avant l’accident.

L’affaire étrange a été reconnue par les autorités, la police catalane ayant déclaré à la radio locale RAC1 qu’elle pensait que la mort était accidentelle. L’homme a été retrouvé piégé à l’intérieur d’une des jambes de la statue face contre terre.

Les médias locaux ont suggéré que l’homme décédé avait laissé tomber son téléphone portable dans le dinosaure et s’était retrouvé coincé. On ne sait pas combien de temps l’homme est resté à l’intérieur de l’accessoire avant de mourir. Le corps a été envoyé pour une autopsie afin de déterminer la cause du décès.

