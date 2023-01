Un homme disparu de Mendota retrouvé mort – Shaw Local

Un homme de 65 ans de Mendota porté disparu vendredi a été retrouvé mort samedi à quelques rues de chez lui. Aucun acte criminel n’est suspecté.

La police de Mendota a déclaré que William Minder, 65 ans, du 1110 First Ave. avait été porté disparu à 21 h le 30 décembre. Minder n’avait pas été vu depuis 15 h à 16 h ce jour-là, a indiqué la police. Après avoir parlé avec sa famille, ses amis et mené une courte enquête, le corps de Minder a été localisé le 31 décembre à quelques rues de sa résidence.

Le bureau du coroner du comté de La Salle et le département de police de Mendota enquêtent sur la cause du décès et “pour le moment, sur la base des preuves recueillies jusqu’à présent, aucun acte criminel n’est suspecté”, ont déclaré les autorités.